Aragón-Test, Dienstag: Yamaha mit Jules Cluzel vorne

Die Piloten der Supersport-WM 2022 steigerten sich am zweiten Testtag im MotorLand Aragón weiter. In der letzten Session brannte Jules Cluzel (Yamaha) die schnellste Zeit in den Asphalt, Domi Aegerter wurde Fünfter.

Die schnellste Rennrunde, gefahren von Andrea Locatelli 2020 auf Yamaha in 1:53,990 min, wurde bereits am Montag von Nicolò Bulega (Ducati) und Dominique Aegerter (Yamaha) unterboten, am zweiten Testtag in Session 5 gelang das auch Lorenzo Baldassarri (Yamaha).



Es wurde erwartet, dass die Supersport-Piloten am Nachmittag mit dem SCQ-Reifen noch einmal schneller werden und möglicherweise am Pole-Rekord von Jules Cluzel (Yamaha) von 1:52,937 min, aufgestellt im Vorjahr von Jules Cluzel (Yamaha), näher kommen.

Zwanzig Minuten vor dem Ende fuhr Baldassarri in 1:53,687 min die bis dahin schnellste Runde beim Aragón-Test, aber erst in den letzten zehn Minuten gingen die Piloten auf die finale Zeitenjagd.



Den Anfang machte Weltmeisetr Aegerter in 1:53,647 min, gefolgt von Cluzel in 1:53,407 min. Auch Baldassarri (2.), Can Öncü (3./Kawasaki) und Bulega (4.) glänzten mit persönlichen Bestzeiten, die schnellste Runde von Cluzel hielt aber allen Angriffen stand. Ten Kate-Pilot Aegerter erreichte keine weitere Verbesserung und rutschte auf Platz 5 ab.

Überraschend fuhren mit Yari Montanella (6.) und 300er-Weltmeister Adrien Huertas (8.) zwei weitere Kawasaki-Fahrer in die Top-8. Als Siebter reihte sich Niki Tuuli mit der hübschen MV Agusta ein. Die beste Triumph platzierte Stefano Manzi auf der 13. Position.



Der Deutsche Meister Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) wurde 17. Der Österreicher Max Kofler (CM Ducati) konnte sich in der letzten Session nicht verbessern und beendete den Test auf Platz 18. Marcel Brenner (VFT Yamaha) aus der Schweiz erreichte Plazu 20.