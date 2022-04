Aragon, SSP, 5. Session: Baldassarri vor Aegerter

Dem fünffachen GP-Sieger Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) gelang in der fünften von sechs Test-Sessions in Aragon die bislang schnellste Supersport-Zeit. Auch Kawasaki, MV Agusta und Ducati sind stark.

Bei 8 Grad Celsius Asphalttemperatur in Aragon fuhren in der ersten halben Stunde der vierten 45-minütigen Test-Session am Dienstagmorgen nur sieben der 30 Supersport-WM-Piloten. Die letzte Viertelstunde kamen weitere acht hinzu. Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) sorgte für die Bestzeit, blieb mit 1:55,034 min aber 1,2 sec über dem Bestwert vom Montag.

In der 5. Session am Mittag hatte sich der Asphalt auf 19 Grad erwärmt, zur Halbzeit führte Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) mit 1:53,989 min. Damit war der Schweizer bereits nahe an Nicolo Bulegas Bestmarke vom Montag dran, da ist dem Ducati-Ass eine Runde in 1:53,818 min gelungen.



Zum Vergleich: Der Pole-Rekord in Aragon steht bei 1:52,937 min, aufgestellt im Vorjahr von Jules Cluzel (Yamaha). Die schnellste Rennrunde fuhr 2020 Andrea Locatelli (Yamaha) in 1:53,990 min.



In den letzten zehn Minuten gingen die meisten Piloten auf Zeitenjagd, wobei Bulega zuvor stürzte und sich deshalb nicht verbessern konnte. Zwei Minuten vor Ende übernahm Baldassarri mit 1:53,790 min die Spitze, der Italiener fuhr die bis jetzt schnellste Runde während der zwei Testtage.



Platz 2 holte Aegerter, es folgen Can Öncü (Kawasaki), Niki Tuuli (MV Agusta) und Bulega (Ducati). Stefano Manzi brachte die schnellste Triumph Street Triple auf Position 14.



Der Österreicher Max Kofler (CM Ducati) verblüffte als Elfter, Marcel Brenner (VFT Yamaha) aus der Schweiz wurde 18. und der Deutsche Meister Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) 19.