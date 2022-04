Assen, FP1: Domi Aegerter demütigte die Konkurrenz

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter dominierte auf der Hausstrecke seines Yamaha-Teams Ten Kate Racing das erste freie Training in Assen. Der Schweizer liegt über eine halbe Sekunde vor dem Zweiten!

Den TT Circuit in Assen kennt kein Team so gut wie Ten Kate Racing, immer wieder nützen die Supersport-Rekordchampions ihn für Tests. So war es auch dieses Jahr, als einiges von wenigen Teams waren die Niederländer zur Vorbereitung dort. Die Klasse von Weltmeister Domi Aegerter trug ihren Teil zum deutlichen Ergebnis von FP1 am Freitagvormittag bei: Aegerter ist mit seiner Bestzeit 1:37,753 min über eine halbe Sekunde schneller als Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) mit dem zusammen er punktgleich die Weltmeisterschaft anführt.

Den dritten Rang eroberte mit bereits über 9/10 sec Rückstand Can Öncü, der damit bester Kawasaki-Pilot ist. Federico Caricasulo brachte die schnellste Ducati auf Rang 4, Niki Tuuli die beste MV Agusta auf Position 5 und Stefan Manzi wurde mit der Triumph 7.



Erneut stark präsentierte sich der Niederländer Glenn van Straalen aus dem Team EAB Yamaha als 8., der beim WM-Auftakt in Aragon mit zwei vierten Plätzen überrascht hat und diese Position vor Assen auch in der Gesamtwertung einnimmt.



Marcel Brenner (VFT Yamaha) aus der Schweiz wurde 11. und der Deutsche Meister Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) 15. Rookie Max Kofler (CM Ducati) tut sich auch auf dem TT-Circuit schwer und landete mit 4,752 sec Rückstand auf Platz 30.

Ergebnisse Supersport-WM Assen, FP1:

1. Aegerter, Yamaha, 1:37,753 min

2. Baldassarri, Yamaha, +0,513 sec

3. Öncü, Kawasaki, +0,926

4. Caricasulo, Ducati, +1,060

5. Tuuli, MV Agusta, +1,064

6. Bulega, Ducati, +1,125

7. Manzi, Triumph, +1,152

8. Van Straalen, Yamaha, +1,305

9. Huertas, Kawasaki, +1,322

10. Montella, Kawasaki, +1,667

11. Brenner, Yamaha, +1,742

12. Cluzel, Yamaha, +1,768

13. De Rosa, Ducati, +1,770

14. Soomer, Triumph, +1,772

15. Hobelsberger, Yamaha, +1,952

29. Bayliss, Ducati, +4,662

30. Kofler, Ducati, +4,752