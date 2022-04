Hallo Heimrennen: Ten Kate hofft auf Aegerter-Siege

In seiner ersten Supersport-Saison schenkte Dominique Aegerter dem Ten Kate Team nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern auch zwei Siege beim Heimrennen in Assen. So soll es auch am kommenden Wochenende laufen.

In der Supersport-WM 2021 war es vielleicht der einzige Wermutstropfen für Ten Kate Yamaha, dass beim Heimrennen in Assen einige Fans draußen bleiben mussten – wegen der behördlichen Beschränkungen waren nur 2/3 der üblichen Zuschauer erlaubt. In diesem Jahr ist es anders: Die Tribünen dürfen voll besetzt werden und es herrscht auch keine Maskenpflicht.

Jetzt muss nur noch Dominique Aegerter so stark auftrumpfen wie vor einem Jahr, als der Schweizer ein perfektes Wochenende ablieferte: Pole, zwei Rennsiege und zwei schnellste Rennrunden!



«Ich freue mich, in das zweite Rennwochenende der Saison, das Heimrennen von Ten Kate Racing, zu starten», sagte der 31-Jährige im Vorfeld. «Nach zwei Jahren ist das Fahrerlager endlich wieder komplett geöffnet. Ich hoffe, ich kann ihnen ein gutes Ergebnis liefern. Natürlich haben wir tolle Erinnerungen an die Strecke vom letzten Jahr, das klare Ziel ist es, gute Punkte für die Meisterschaft zu sammeln und zu versuchen, um den Sieg zu kämpfen.»

Nach Regen bei den Wintertests in Aragón und Estoril legte Ten Kate Ende März einen Test in Assen ein, bei dem Aegerter stolze 143 Runden abspulte.



«Wir haben vor drei Wochen in Assen bei ziemlich kalten Bedingungen getestet, aber wir haben gute Informationen gesammelt, die wir an diesem Wochenende nutzen können», erzählte der Schweizer. «Leider können wir an diesem Wochenende nicht mehr mit der gelben Lackierung fahren, aber es wird trotzdem ein tolles Wochenende.»





Zur Erinnerung: 2021 trat Ten Kate beim Heimrennen in einem speziellen Design an.