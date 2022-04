Sieger Domi Aegerter (Yamaha): Erst sauer, dann Jubel

Nach seiner überragenden Superpole war Dominique Aegerter der Favorit für den ersten Lauf der Supersport-WM 2022 in Assen. Bei seinem Sieg hatte der Ten Kate Yamaha-Pilot aber auch etwas Glück.

Das erste Supersport-Rennen wurde nach einem Unfall in Runde 14 abgebrochen, erst kurz zuvor hatte Weltmeister Dominique Aegerter von Lokalmatador Glenn Van Straalen die Führung übernommen.

Was Aegerter in diesem Moment nicht klar war: Laut Reglement zählt bei einem Abbruch der Stand vom letzten Zeitmesspunkt – und den hatten die beiden Yamaha-Piloten wenige Meter zuvor passiert!



«Ich hatte richtig Glück, ganz klar – so wie ich im letzten Jahr in Most Pech hatte», erinnerte sich der Schweizer. «Man will ja nicht auf jeder Runde volles Risiko fahren. Ich hatte also noch was in der Hinterhand und wollte erst die letzten fünf Runden zulegen. Deshalb habe ich zu diesem Zeitpunkt überholt und als danach der Abbruch kam, war ich zuerst wütend. Ich hatte geglaubt, dass es nicht gereicht hat. Zu Saisonbeginn habe ich nicht mit Van Straalen gerechnet. Allerdings war er schon in Aragón ziemlich gut dabei und jetzt gehört er für mich zu den Favoriten. Er fährt eine saubere Linie und gute Rundenzeiten.»

Schon 2021 holte Aegerter beim Heimrennen seines Ten Kate Teams die Pole und zwei Siege – die Wiederholung des perfekten Wochenendes ist möglich.



«Das ist jetzt komplett geil, auch wenn ich lieber die Zielflagge gesehen hätte», grübelte der WM-Leader. «Es haben aber alle schon vorher gesehen, dass ich die Pace hatte. Am Sonntag habe ich eine weitere Chance.»

Das Meeting in Assen ist das erste Superbike-Rennwochenende seit Phillip Island 2020, das ohne jeglichen Coronabeschränkungen stattfindet – sehr zur Freude von Aegerter.



«Es ist großartig, das Fahrerlager so voll zu sehen», stellte der 31-Jährige fest. «Es ist krass, dass man für 70 Euro ein Wochenendticket kaufen kann, mit dem man ins Paddock gehen kann und direkt das Podium sieht. Jeder könnte in die Boxen gehen oder auch in die Hospitality. Klar, so haben wir Fahrer mehr zu tun, weil man sich auch den Fans zeigen will. Schlussendlich finde ich das aber geil.»

Supersport-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Glenn Van Straalen Yamaha + 0,081 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 1,715 4. Jules Cluzel Yamaha + 5,725 5. Federico Caricasulo Ducati + 7,896 6. Niki Tuuli MV Agusta + 8,067 7. Hannes Soomer Triumph + 1 Sektor 8. Patrick Hobelsberger Yamaha + 1 Sektor 9. Raffaele De Rosa Ducati + 1 Sektor 10. Leonardo Taccini Yamaha + 1 Sektor 11. Adrian Huertas Kawasaki + 1 Sektor 12. Yari Montella Kawasaki + 1 Sektor 13. Unai Orradre Yamaha + 1 Sektor 14. Oliver Bayliss Ducati + 2 Sektor 15. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 2 Sektor 16. Kyle Smith Yamaha + 3 Sektor 17. Jaimie Van Sikkelerus Yamaha + 3 Sektor 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 3 Sektor 19. Filippo Fuligni Ducati + 3 Sektor 20. Maximilian Kofler Ducati + 3 Sektor 21. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 4 Sektor 22. Peter Sebestyen Yamaha + 7 Sektor 23. Federico Fuligni Ducati + 7 Sektor out Marcel Brenner Yamaha out Thomas Booth-Amos Kawasaki out Stefano Manzi Triumph out Can Öncü Kawasaki out Lorenzo Baldassarri Yamaha out Ondrej Vostatek Yamaha out Alessandro Zetti Yamaha EX. Tom Edwards Yamaha