Dominique Aegerter (1./Yamaha): Siege sind möglich

Dominique Aegerter hält zwei Rennsiege in Assen für möglich

Das Supersport-Meeting in Assen war für Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. Der Weltmeister ist überzeugt: Die Wiederholung seiner zwei Siege ist möglich.

In 1:37,753 min deklassierte Dominique Aegerter im ersten Training die Konkurrenz, schon der Zweitplatzierte Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) hatte einen Rückstand von 0,5 sec. Diese Zeit reichte aus, um die Führung in der kombinierten Zeitenliste um 0,2 sec vor Can Öncü (Kawasaki) zu behaupten.

«Wir hatten einen guten Freitag – das Wetter ist sonnig, etwas windig, und es ist das Heimrennen meines Teams», sagte ein gut gelaunter Schweizer. «Wir hatten gute Informationen vom letzten Jahr und auch vom Test vor ein paar Wochen. Schon auf den ersten Runden war ich sehr schnell unterwegs. Am Nachmittag wollte ich eigentlich noch etwas nachlegen, aber da hat mir der Wind einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben ein wenig mit verschiedenen Reifen und auch mit der Übersetzung und der Fahrwerksabstimmung gearbeitet, um zu schauen, wie sich das Bike damit verhält. Nach einer Rennsimulation kann ich sagen, dass wir für die Rennen bereit sind.»

Assen ist das Heimrennen von Ten Kate Racing, die Werkstatt in Nieuwleusen ist nur 50 km von der Rennstrecke entfernt. 2021 lieferte Aegerter in Assen mit der Pole, zwei Siegen und zwei schnellsten Rennrunden ein perfektes Wochenende ab. Kann die Wiederholung gelingen?

«Natürlich hoffe ich, dass ich meinem Team in Assen ein gutes Ergebnis bescheren kann, auch wenn wir viel um die Ohren haben. Viele Sponsoren und auch Fans sind gekommen, aber ich gebe, wie immer, mein Bestes», grübelte Aegerter. «Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Erster und Zweiter in den Trainings zeigen, dass wir sehr konkurrenzfähig sind. Wir müssen abwarten, wie es läuft. Ich denke aber, wir können ähnlich gut abschneiden, was angesichts neuer Fahrern und auch den neuen Herstellern nicht leicht wird.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: Assen, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:37,753 min 2. Can Öncü Kawasaki 1:37,958 + 0,205 sec 3. Nicolo Bulega Ducati 1:38,035 + 0,282 4. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:38,143 + 0,390 5. Glenn Van Straalen Yamaha 1:38,236 + 0,483 6. Jules Cluzel Yamaha 1:38,386 + 0,633 7. Niki Tuuli MV Agusta 1:38,513 + 0,760 8. Federico Caricasulo Ducati 1:38,539 + 0,786 9. Raffaele De Rosa Ducati 1:38,614 + 0,861 10. Stefano Manzi Triumph 1:38,726 + 0,973 11. Andy Verdoia Yamaha 1:38,824 + 1,071 12. Peter Sebestyen Yamaha 1:39,016 + 1,263 13. Yari Montella Kawasaki 1:39,025 + 1,272 14. Adrian Huertas Kawasaki 1:39,075 + 1,322 15. Hannes Soomer Triumph 1:39,158 + 1,405 16. Leonardo Taccini Yamaha 1:39,183 + 1,430 17. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:39,271 + 1,518 18. Unai Orradre Yamaha 1:39,379 + 1,626 19. Bahattin Sofuoglu MV Agusta 1:39,410 + 1,657 20. Kyle Smith Yamaha 1:39,475 + 1,722 21. Marcel Brenner Yamaha 1:39,495 + 1,742 22. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:39,656 + 1,903 23. Jeffrey Buis Kawasaki 1:39,892 + 2,139 24. Jaimie Van Sikkelerus Yamaha 1:39,949 + 2,196 25. Ondrej Vostatek Yamaha 1:40,285 + 2,532 26. Tom Edwards Yamaha 1:40,371 + 2,618 27. Oliver Bayliss Ducati 1:40,637 + 2,884 28. Filippo Fuligni Ducati 1:40,723 + 2,970 29. Maximilian Kofler Ducati 1:40,864 + 3,111 30. Eugene James Mcmanus Kawasaki 1:41,234 + 3,481 31. Federico Fuligni Ducati 1:42,135 + 4,382 32. Alessandro Zetti Yamaha 1:43,136 + 5,383