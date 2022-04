Tom Booth-Amos nach Crash mit Marcel Brenner operiert

Der Crash von Tom Booth-Amos (Kawasaki) im ersten Lauf der Supersport-WM 2022 in Assen führte zum Rennabbruch. Der Brite kam nicht zu glimpflich davon, wie der ebenfalls gestürzte Marcel Brenner.

Der Sturz von Tom Booth-Amos passierte in Kurve 7 der 13. Runde. Bei hoher Geschwindigkeit verlor der Vizeweltmeister der vergangenen Supersport-WM 300 bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Kawasaki ZX-6R. Mit dem Motorrad kämpfte kam der Brite nach links ab, wo er mit Marcel Brenner (VFT Yamaha) kollidierte. Beide kamen zu Fall, das Rennen wurde abgebrochen und weil 2/3 der Renndistanz absolviert wurde, auch nicht neu gestartet.

Brenner bekam einen Schlag auf den Kopf, konnte das Rennenwochenende aber fortsetzen. Schlimmer erwischte Booth-Amos: Mit einem gebrochenen Wadenbein war das zweite Saisonmeeting für den ehemaligen Moto3-Piloten gelaufen.



«Es tut mir sehr leid, wie es gelaufen ist. Ich war mir sicher, dass wir auf dieser Strecke gut hätten abschneiden können, tatsächlich hatte ich eine gute Pace und erholte mich gerade, als ich von einem anderen Fahrer getroffen wurde», schilderte der Kawasaki-Pilot den Unfallhergang aus seiner Sicht. «Leider ist das Wadenbein bei dem Sturz gebrochen. Ich werde mich schnellstmöglich operierenlassen, um für Estoril wieder fit zu sein.»

Die Fixierung des gebrochenen Wadenbeins mit einer Metallplatte erfolgte bereits zu Wochenbeginn; die Teilnahme von Booth-Amos am dritten Rennwochenende in Estoril am 20. bis 22. Mai ist nicht gefährdet.