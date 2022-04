Marcel Brenner: Crash bei 150 km/h, Fluch beendet

Im zweiten Supersport-Lauf in Assen fuhr Marcel Brenner die ersten WM-Punkte in der Saison 2022 ein. Bei seinem Rennunfall am Samstag hatte der Yamaha-Pilot viel Glück.

Acht Jahre war Marcel Brenner nicht mehr auf dem TT Circuit in Assen unterwegs, und das rächte sich am ersten Trainingstag: Nur Platz 21 und 1,7 sec Rückstand auf die Bestzeit seines Landsmanns und Yamaha-Markenkollege Dominique Aegerter.

Doch am Samstag kam der 24-Jährige besser in Schwung und qualifizierte sich in der Superpole auf Startplatz 11.



«Es wäre sogar noch einen Tick schneller gegangen, hätte ich in meiner schnellsten Runde keinen Fehler eingebaut», betonte Brenner zuversichtlich. «Am Ende war ich trotzdem zufrieden, weil wir von den Abständen her sehr nah dran waren. Auf die Top-5 fehlten nur 0,4 sec.»

Im ersten Rennen hielt sich der Yamaha-Pilot immer in den Top-15 auf, bis er in den Unfall von Tom Booth-Amos verwickelt wurde, der zum Rennabbruch in Runde 14 führte.



«Fünf Runden vor Schluss ist in Kurve 7 vor mir Tom Booth-Amos ins Rutschen gekommen. Irgendwie hat sein Bike aber wieder Grip bekommen und in diesem Moment hat er sich krampfhaft an den Lenker geklammert, sodass es unmöglich war für ihn, das Motorrad wieder unter Kontrolle zu bringen, das immer mehr auf die linke Seite steuerte. Ich hatte absolut keine Chance, ihm auszuweichen», schilderte Brenner die gefährliche Situation. «Mit gut 150 km/h bin ich ihm in die Seite gekracht. Es war ein fürchterlicher Zusammenstoß, bei dem ich zum Glück nur leicht auf den Kopf gefallen bin.»

Am Rennsonntag gelang dem VFT-Piloten als Zwölfter endlich eine Zielankunft in den Punkten.



«Ich bin unglaublich froh, die ersten Punkte geholt zu haben. Der heutige zwölfte Platz ist für den Kopf sehr wichtig, weil wir im Team schon gemutmaßt hatten, dass mich womöglich ein böser Fluch verfolgt», scherzte Brenner. «Es hat nicht viel für ein besseres Abschneiden gefehlt. Es wird ein wichtiger Punkt sein, dass wir am Freitag in ersten Trainings schon mit vollem Tank beginnen zu arbeiten, da wir in Hinblick auf die Rennen besser vorbereitet sein müssen. Im Qualifying-Trimm hingegen stehen wir bereits gut da. Für eine heiße Runde sind wir schnell, jedoch im Rennen verlieren in jeder Runde wichtige Zehntel.»

Supersport-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 2,606 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 4,618 4. Nicolo Bulega Ducati + 4,965 5. Hannes Soomer Triumph + 17,982 6. Stefano Manzi Triumph + 18,108 7. Niki Tuuli MV Agusta + 18,656 8. Yari Montella Kawasaki + 19,498 9. Kyle Smith Yamaha + 19,650 10. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 21,744 11. Oliver Bayliss Ducati + 22,369 12. Marcel Brenner Yamaha + 25,239 13. Leonardo Taccini Yamaha + 26,750 14. Unai Orradre Yamaha + 27,098 15. Raffaele De Rosa Ducati + 30,685 16. Patrick Hobelsberger Yamaha + 32,499 17. Jaimie Van Sikkelerus Yamaha + 37,077 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 37,230 19. Maximilian Kofler Ducati + 41,276 20. Jeffrey Buis Kawasaki + 41,529 21. Filippo Fuligni Ducati + 46,583 22. Federico Fuligni Ducati > 1 min 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 24. Alessandro Zetti Yamaha > 1 min 25. Federico Caricasulo Ducati > 1 min out Adrian Huertas Kawasaki out Tom Edwards Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha out Jules Cluzel Yamaha out Alessandro Zetti Yamaha EX. Tom Edwards Yamaha