Leonardo Taccini braucht nicht Rossi, er hat Aegerter

Im niederländischen Yamaha-Team Ten Kate absolviert Leonardo Taccini seine Rookie-Saison in der Supersport-WM. Der Italiener braucht keinen Valentino Rossi als Idol, er hat Weltmeister Dominique Aegerter an der Seite.

Die Verpflichtung von Leonardo Taccini im Weltmeisterteam Ten Kate Yamaha für die Supersport-WM 2022 war eine Überraschung. Der 19-Jährige fuhr zwischen 2014 und 2020 in Italien Moto3 und debütierte im vergangenen Jahr mit Orelac Kawasaki in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.

Mit nur vier Punkten aus 20 Rennen drängte sich der Italiener nicht für ein Top-Team auf, dennoch übernahm Taccini in Argentinien 2021 bei den Niederländern die Yamaha R6 von Galang Hendra und wurde Elfter im zweiten Rennen.



«Ich fahre zum ersten Mal für ein so renommiertes Team. Ten Kate hat elf WM-Titel gewonnen, und als ich letztes Jahr in Argentinien an meinem ersten Rennen mit ihnen teilgenommen habe, war ich schwer beeindruckt. Aber ich habe mich sofort sehr wohlgefühlt und wurde wie in einer Familie aufgenommen», erzählte der Teenager unseren Kollegen von Corsedimoto. «Meine Eltern waren sehr streng. Vor allem meine Mama hat darauf bestanden, dass ich zuerst die Schule beende. Letztes Jahr hatte ich Abschlussprüfung und kann mich jetzt aufs Motorradfahren konzentrieren.»

Neben Weltmeister Dominique Aegerter soll sich Taccini ohne Druck entwickeln können.



«Dominique betrachtet mich als Freund, eher noch als kleinen Bruder. Es gibt einen großen Unterschied zwischen uns. Er ist der aktuelle Weltmeister und hat zwanzig Jahre Erfahrung – wir sind also auf verschiedenen Ebenen», weiß Taccini. «Zwischen uns besteht eine schöne Beziehung. Wir vertrauen uns und er hilft mir, wo immer er kann, besonders während der Trainings. Es ist wichtig, einen Teamkollegen wie ihn zu haben, um zu wachsen. In diesem Jahr möchte ich versuchen, mit der Spitzengruppe zu kämpfen und es vielleicht sogar auf das Podium zu schaffen. Wichtiger ist jedoch, an der Seite eines Fahrers zu wachsen und sich zu verbessern.»

Der 19-Jährige aus Rom strebte von Beginn an eine Karriere im Superbike-Paddock an.



«Als Kind waren meine Idole Valentino Rossi und Casey Stoner, jetzt habe ich niemanden mehr. Vielleicht bin ich einer der wenigen Fahrer, der schon immer die Superbike-WM bevorzugte. Ich träume nicht, wie viele andere, von einer Zukunft in der MotoGP», betonte Taccini. «Vielleicht deshalb, weil bei den Superbikes der Fahrer einen höheren Stellenwert hat. Ich möchte meine gesamte Karriere in diesem Paddock verbringen und versuchen, zu gewinnen.»

Bestes Saisonergebnis von Taccini ist Platz 10 im ersten Rennen in Assen. Mit insgesamt neun Punkten belegt er in der Gesamtwertung den 16. Rang.