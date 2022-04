Lorenzo Baldassarri: So wird das nix gegen Aegerter

Während Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter in Assen ein perfektes Wochenende genoss, ging sein größter Widersacher Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) im ersten Rennen leer aus.

Beim WM-Auftakt in Aragon haben sich Domi Aegerter und Lorenzo Baldassarri die Siege geteilt und wurden zudem je einmal Zweiter: So herrschte vor dem zweiten SBK-Event in Assen Gleichstand an der Spitze der WM-Wertung, beide hatten 45 Punkte.



Beim Heimrennen seines Teams Ten Kate Yamaha zeigte Titelverteidiger Aegerter ein perfektes Wochenende: Pole-Position in Rekordzeit, Siege in beiden Rennen und dazu jeweils die schnellste Rennrunde.

Baldassarri hingegen strauchelte. Nur Sechster im Qualifying und Sturz im ersten Rennen auf Platz 4 liegend. Als Zweiter im zweiten Rennen betrieb der Italiener Schadensbegrenzung, doch bereits 30 Punkte Rückstand auf Aegerter nach nur vier Läufen schmerzen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Brenner © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Patrick Hobelsberger © Gold & Goose Cluzel, Tuuli, Caricasulo © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Brenner, Huertas, Taccini © Gold & Goose Soomer und Hobelsberger © Gold & Goose Soomer und Manzi © Gold & Goose Baldassarri, Öncü, Bulega © Gold & Goose Van Straalen, Aegerter, Bulega © Gold & Goose Montella, Taccini, Orradre © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Öncü, Caricasulo, Baldassarri, Aegerter © Gold & Goose Bulega, Van Straalen, Aegerter © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt beide Läufe in Assen © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Van Straalen, Aegerter, Bulega © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, Öncü © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

«Ich brauchte diesen zweiten Platz», hielt Baldassarri im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Es war nicht einfach zu fahren, ohne dabei an den Sturz im ersten Rennen zu denken. Domi war sehr schnell und bestens vorbereitet, auch weil er zuvor in Assen getestet hat. Ich habe 100 Prozent gegeben und geglaubt, dass ich gewinnen kann. Als ich aber mit Domi um die Führung kämpfte, kam Bulega bei uns an. Als ich hinter ihm lag strauchelte ich, wieder vorbeizukommen. Gegen die Ducati ist es schwer zu überholen, sie bremsen anders, fahren andere Linien und mit anderem Kurvenspeed. Damit musste ich erst klarkommen. Deshalb konnte Domi wegfahren. Dann rutschte mir in der schnellen Kurve vor der Schikane auch noch das Hinterrad weg, ich war am Limit. Also begann nachzudenken. Ich brauchte die Punkte und konnte mir keinen weiteren Fehler leisten. Platz 2 geht in Ordnung.»

Supersport-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 2,606 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 4,618 4. Nicolo Bulega Ducati + 4,965 5. Hannes Soomer Triumph + 17,982 6. Stefano Manzi Triumph + 18,108 7. Niki Tuuli MV Agusta + 18,656 8. Yari Montella Kawasaki + 19,498 9. Kyle Smith Yamaha + 19,650 10. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 21,744 11. Oliver Bayliss Ducati + 22,369 12. Marcel Brenner Yamaha + 25,239 13. Leonardo Taccini Yamaha + 26,750 14. Unai Orradre Yamaha + 27,098 15. Raffaele De Rosa Ducati + 30,685 16. Patrick Hobelsberger Yamaha + 32,499 17. Jaimie Van Sikkelerus Yamaha + 37,077 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 37,230 19. Maximilian Kofler Ducati + 41,276 20. Jeffrey Buis Kawasaki + 41,529 21. Filippo Fuligni Ducati + 46,583 22. Federico Fuligni Ducati > 1 min 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 24. Alessandro Zetti Yamaha > 1 min 25. Federico Caricasulo Ducati > 1 min out Adrian Huertas Kawasaki out Tom Edwards Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha out Jules Cluzel Yamaha out Alessandro Zetti Yamaha EX. Tom Edwards Yamaha