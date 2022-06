Dominique Aegerter (Yamaha) glaubte an Gerechtigkeit

Erst im Parc fermè erfuhr Dominique Aegerter, dass er das erste Rennen der Supersport-WM 2022 in Misano gewonnen hat. Der Ten Kate Yamaha-Pilot hatte aber keinen Zweifel, dass die FIM Stewards richtig entscheiden würde.

Die Siegesserie von Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter geht weiter. Seit dem zweiten Rennen in Aragón räumte der Schweizer die maximale Punktzahl ab, sein Triumph im ersten Rennen in Misano sein sechster in Folge – aber es war der Sieg, für den sich der 31-Jährige besonders ins Zeug legen musste.

Der Ten Kate Yamaha-Pilot fuhr in der Superpole zwar in Rekordzeit den vordersten Startplatz ein, im Rennen leisteten aber Nicolo Bulega (Ducati) und Lorenzo Baldassarri (Yamaha) heftigsten Widerstand. Nach 18 Runden waren die Top-3 nur von 0,080 sec (!) getrennt. Der Sieg war auch ein wenig glücklich.



«Es war super-heiß, ich musste richtig schuften. Siege sind nie einfach», stöhnte Aegerter. «Ich habe von Beginn an vorn dabei und bin in der vorletzten Runde in Führung gegangen. Bulega zu überholen war nicht leicht, weil er mit der V2-Ducati andere Linien fährt. Ich lag zu Beginn ein bis zwei Sekunden hinter ihm. Er fuhr sehr konstant und machte keine Fehler. Nachdem ich vorbei war, glaubte ich, dass ich es nur noch nach Hause fahren muss, aber dann überholte mich Baldassarri.»

Der Italiener, als WM-Zweite der erste Gegner für Aegerter, fuhr vermeintlich als Sieger über die Ziellinie und ließ sich von seinen Landsleuten auf der Auslaufrunde feiern. Doch die FIM Stewards sagen ein unerlaubtes Manöver des Evan-Bros-Piloten und stuften ihn um eine Position zurück.



«Er überholte mich außen und überfuhr dabei das Track-Limit», erklärte Domi. «Mit Platz 2 war ich nicht einverstanden und versuchte alles, um ihn zu überholen, aber es klappte nicht. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass seine Aktion ohne Folgen bleiben würde. Man erzählte mir im parc fermé, dass ich gewonnen habe.»

Ergebnis Supersport-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,006 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 0,080 4. Can Öncü Kawasaki + 16,959 5. Stefano Manzi Triumph + 16,991 6. Yari Montella Kawasaki + 17,028 7. Jules Cluzel Yamaha + 17,220 8. Mattia Casadei MV Agusta + 22,476 9. Marcel Brenner Yamaha + 28,004 10. Adrian Huertas Kawasaki + 33,910 11. Hannes Soomer Triumph + 34,540 12. Peter Sebestyen Yamaha + 34,767 13. Andy Verdoia Yamaha + 35,588 14. Leonardo Taccini Yamaha + 35,972 15. Nicholas Spinelli Ducati + 36,586 16. Maximilian Kofler Ducati + 37,803 17. Luca Ottaviani Yamaha + 39,784 18. Federico Fuligni Ducati + 44,045 19. Ondrej Vostatek Yamaha + 44,604 20. Sander Kroeze Yamaha + 57,715 21. Bahattin Sofuoglu MV Agusta > 1 min 22. Raffaele De Rosa Ducati > 1 min 23. Oliver Bayliss Ducati > 1 min out Unai Orradre Yamaha out Kyle Smith Yamaha out Federico Caricasulo Ducati out Patrick Hobelsberger Yamaha out Benjamin Currie Kawasaki out Jeffrey Buis Kawasaki out Glenn van Straalen Yamaha out Thomas Booth-Amos Kawasaki