Misano, Lauf 2: Domi Aegerters siebter Sieg in Folge

Auch das zweite Rennen der Supersport-WM 2022 in Misano war bis zum Ende umkämpft. Am Sonntag fuhr aber Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) auch auf der Strecke zuerst über den Zielstrich. Ducati und Triumph stark.

Nach der Bestzeit von Nicolo Bulega am Freitag keimte bei den Ducati-Fans beim Meeting in Misano die Hoffnung auf den ersten Sieg der 955 V2 in der Supersport-WM 2022, doch nach der Rekord-Pole von Dominique Aegerter (Yamaha) bekam diese einen Dämpfer. Neben dem aktuellen Weltmeister startete der WM-Dritte Bulega von Startplatz 2 und der WM-Zweite Lorenzo Baldassarri (Yamaha) von der dritten Position ins erste Rennen.



Die Startpositionen der übrigen deutschsprachigen Piloten: Marcel Brenner (6./Yamaha), Max Kofler (13./Ducati), Patrick Hobelsberger (18./Yamaha).



Bei Rennstart um 14:0 Uhr herrschte eitler Sonnenschein bei 27 Grad Celsius Luft- und 45 Grad Celsius Asphalttemperatur.

An der Spitze übernahm zunächst Bulega das Kommando, doch der Ducati-Pilot machte noch in Runde 1 einen Fehler und fiel auf Platz 7 zurück. Bis sich der Italiener durch den Pulk kämpfte, waren Lorenzo Baldassarri und Dominique Aegerter bereist auf und davon.



Während Bulega als einsamer Dritter ins Ziel kam, lieferten sich die beiden Yamaha-Piloten an der Front im letzten Renndrittel einen unterhaltsamen Kampf um den Sieg. Baldassarri führte das Rennen die meiste Zeit an, doch in Runde 17 von 18 presste sich der aktuelle Weltmeister vorbei und verteidigte die Führung bis zum Ziel. Das Podium ist mit Aegerter, Baldassarri und Bulega identisch wie im ersten Lauf.

Ein ermutigendes Rennen fuhr Stefano Manzi. Der Triumph-Pilot startete von der neunten Position und kämpfte tapfer mit etablierten Supersport-Piloten wie Can Öncü (Kawasaki) und Federico Caricasulo (Ducati) und erreichte mit 7,8 sec Rückstand als Vierter das Ziel.



Bester Kawasaki-Pilot wurde Can Öncü auf Platz, der in Misano mit seinem Puccetti-Teamkollegen Yari Montella aber einen ebenbürtigen Gegner hatte.



Die beste MV Agusta brachte erneut Tuuli-Ersatz Mattia Casadei auf der achten Position ins Ziel.

Yamaha-Pilot Marcel Brenner lag im zweiten Lauf lange Zeit in den Top-10, fiel in der Schlussphase aber bis auf Platz 13 zurück. Auch Max Kofler belegte mit seiner CM Racing-Ducati bis Runde 10 eine Position in den Punkten, im Ziel war der Österreicher aber 17. Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) kreuzte als 22. die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Aegerter und Baldassarri in die erste Kurve. Doch der Ducati-Pilot macht einen kleinen Fehler und fällt auf Platz 7 zurück.



Runde 1: Baldassarri vor Montella, Aegerter und Caricasulo. Dann Manzi (5.), Öncü(6.) und Bulega (7.). Brenner auf 9, Kofler 10 und Hobelsberger 19.



Runde 2: Baldassarri 0,4 sec vor Montella und Aegerter. Schnellste Runde Öncü (5.) in 1:38,194 min.



Runde 3: Aegerter (3.) wird von Montella aufgehalten, Baldassarri mit schnellster Rennrunde in 1:38,036 min um 0,5 sec vorn. Bulega (6.), Manzi (7.), Brenner (9.), Kofler (11.), Hobelsberger (19.)



Runde 4: Baldassarri um 1 sec vor Aegerter, der Montella überholte. Öncü (4.) und Bulega (5.) vorbei an Caricasulo (6.). Sturz Bayliss und Orradre.



Runde 5: Aegerter robbt sich langsam an Baldassarri heran. Bulega mit schnellster Rennrunde in 1:37,671 min weiter auf dem Vormarsch – vorbei an Öncü auf Platz 4.



Runde 6: Aegerter 0,5 sec hinter Baldassarri. Kofler verliert zwei Plätze und ist 13.



Runde 7: Bulega jetzt Dritter, aber zu den Top-2 fehlen 3,3 sec. Montella, Öncü, Manzi und Caricasulo kämpfen um Platz 4. Brenner auf 10.



Runde 8: Baldassarri und Aegerter 0,6 sec vor Bulega.



Runde 9: Brenner auf 10, Kofler 15 und Hobelsberger 20.



Runde 10: Aegerter (2.) folgt Baldassarri wie ein Schatten. Manzi hat sich auf Platz 4 durchgesetzt.



Runde 11: Brenner (11.) und Kofler (16.) verlieren jeweils eine Position.



Runde 12: Aegerter greift Baldassarri erstmals an. Der Italiener kontert erfolgreich. Sturz Ottaviani.



Runde 13: Öncü (5.) jetzt bester Kawasaki-Pilot. MV Agusta-Pilot Casadei kämpft mit Jules Cluzel (Yamaha) um Platz 8.



Runde 14: Baldassarri hat sich etwas Luft vor Aegerter verschafft.



Runde 15: Aegerter mit persönlich schnellster Runde wieder am Hinterrad von Baldassarri. Bulega weiter sicher auf Platz 3, aber schon fast 6 sec zurück.



Runde 16: Brenner behauptet sich auf Platz 11, Kofler fällt auf Platz 17 zurück. 30 sec zurückkämpft Hobelsberger um Platz 20.



Runde 17: Aegerter kurz vorbei an Baldassarri, der aber kontert. Wenige Kurven später findet der Schweizer eine Lücke und ist vorbei.



Letzte Runde: Aegerter gewinnt 0,3 sec vor Baldassarri und 6,5 sec vor Bulega. Brenner (13.) verliert in der letzten Runde zwei Plätze. Kofler 17, Hobelsberger 22.

Supersport-WM: Misano, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,338 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 6,460 4. Stefano Manzi Triumph + 7,824 5. Can Öncü Kawasaki + 10,379 6. Federico Caricasulo Ducati + 11,024 7. Yari Montella Kawasaki + 11,383 8. Mattia Casadei MV Agusta + 15,994 9. Jules Cluzel Yamaha + 16,144 10. Raffaele De Rosa Ducati + 22,283 11. Andy Verdoia Yamaha + 27,861 12. Hannes Soomer Triumph + 28,553 13. Marcel Brenner Yamaha + 28,862 14. Peter Sebestyen Yamaha + 28,990 15. Adrian Huertas Kawasaki + 29,170 16. Kyle Smith Yamaha + 31,734 17. Maximilian Kofler Ducati + 33,707 18. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 35,534 19. Glenn van Straalen Yamaha + 36,326 20. Matteo Patacca Ducati + 37,453 21. Nicholas Spinelli Ducati + 38,122 22. Patrick Hobelsberger Yamaha + 38,811 23. Federico Fuligni Ducati + 41,962 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,728 25. Sander Kroeze Yamaha + 49,908 26. Benjamin Currie Kawasaki + 54,665 27. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min out Leonardo Taccini Yamaha out Luca Ottaviani Yamaha out Unai Orradre Yamaha out Oliver Bayliss Ducati