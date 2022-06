500/min zusätzlich für Ducati V2: Das zeigt Wirkung

Im siebten Rennen der Supersport-WM 2022 fuhr Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega aus dem Aruba-Team zum vierten Mal aufs Podium. In Misano hatte der Italiener aber zum ersten Mal Siegchancen.

In 16 der 18 Runden des ersten Supersport-Rennens auf dem Misano World Circuit kreuzte Nicolo Bulega mit seiner Ducati Panigale V2 am Samstagnachmittag als Führender den Zielstrich. Doch als es am Ende darauf ankam, waren ihm die Yamaha-Piloten Domi Aegerter und Lorenzo Baldassarri einen Wimpernschlag voraus – 0,08 sec fehlten Bulega zu seinem ersten Sieg in dieser Klasse.

Misano ist der vierte Event im Kalender, der Motorrad-Weltverband FIM gesteht den Ducati-Motoren seit diesem Wochenende zusätzliche 500/min zu. Das gibt den Panigale-Piloten etwas mehr Speed im Kampf mit den nach wie vor maßgeblichen Yamaha. Triumph bekam im gleichen Atemzug einige zusätzliche Newtonmeter Drehmoment und damit mehr Durchzugskraft aus den Kurven hinaus.

Weil die Motorräder in der Supersport-WM technisch so unterschiedlich sind, von 600-ccm-Vierzylindern über Dreizylinder mit bis zu 800 und Twins mit 955 ccm, gibt es eine ausgeklügelte Balance-Regel, welche über die elektronischen Mappings und die maximalen Drosselklappenöffnungen für Chancengleichheit sorgen soll.

«Das war ein sehr gutes Rennen, vielleicht mein bestes», erzählte Bulega, der hinter Aegerter (170 Punkte) und Baldassarri (121) mit 88 Zählern WM-Dritter ist. «Es war sehr gut bis zu den letzten Runden, da hatte ich ein Problem mit der Hinterradbremse, ich konnte sie nicht mehr benutzen. Ich fuhr auch die schnellste Rennrunde. Letztlich gelang mir aber ein weiterer Podestplatz, und das vor meinen italienischen Fans. Jetzt werde ich versuchen, das zweite Rennen am Sonntag zu gewinnen – ich will mehr!»

Ergebnis Supersport-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,006 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 0,080 4. Can Öncü Kawasaki + 16,959 5. Stefano Manzi Triumph + 16,991 6. Yari Montella Kawasaki + 17,028 7. Jules Cluzel Yamaha + 17,220 8. Mattia Casadei MV Agusta + 22,476 9. Marcel Brenner Yamaha + 28,004 10. Adrian Huertas Kawasaki + 33,910 11. Hannes Soomer Triumph + 34,540 12. Peter Sebestyen Yamaha + 34,767 13. Andy Verdoia Yamaha + 35,588 14. Leonardo Taccini Yamaha + 35,972 15. Nicholas Spinelli Ducati + 36,586 16. Maximilian Kofler Ducati + 37,803 17. Luca Ottaviani Yamaha + 39,784 18. Federico Fuligni Ducati + 44,045 19. Ondrej Vostatek Yamaha + 44,604 20. Sander Kroeze Yamaha + 57,715 21. Bahattin Sofuoglu MV Agusta > 1 min 22. Raffaele De Rosa Ducati > 1 min 23. Oliver Bayliss Ducati > 1 min out Unai Orradre Yamaha out Kyle Smith Yamaha out Federico Caricasulo Ducati out Patrick Hobelsberger Yamaha out Benjamin Currie Kawasaki out Jeffrey Buis Kawasaki out Glenn van Straalen Yamaha out Thomas Booth-Amos Kawasaki