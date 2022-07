Donington Park: Harry Truelove vierter Wildcard-Pilot

Wenn am 16./17. Juli mit dem Meeting in Donington Park der erste Teil der Sommerpause der Superbike-WM 2022 endet, werden vier Gaststarter das ohnehin schon starke Feld ergänzen. Supersport-Pilot Harry Truelove ist dabei

Drei Gaststarter beim Meeting in Donington Park waren bereits bekannt. In der Superbike-WM treten Tarran Mackenzie (Yamaha) und Peter Hickmann (BMW) zwei starke Lokalmatadoren mit ihren BSB-Teams an, außerdem pilotiert der Däne Simon Jespersen in der Supersport-WM bei CM Racing eine zweite Ducati 955 V2.

Die Teilnehmerliste der mittleren Kategorie verrät einen vierten Wildcard-Piloten: Harry Truelove. Der 25-Jährige stammt wie die Lowes-Zwillinge aus der Industriestadt Lincoln und begann seine Motorsportkarriere im Kart-Sport, seine Leidenschaft für zwei Räder entdeckte er erst mit 16 Jahren – aber innerhalb nur drei Jahren fuhr er bereits in der umkämpften britischen Supersport-Serie.

Truelove fährt für das etablierte Yamaha-Team Appleyard Macadam Racing und belegt in der laufenden Saison den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Vorteil aller britischen Gaststarter: Sie absolvierten Ende Mai in Donington Park das dritte BSB-Rennwochenende und Truelove glänzte dort mit zwei dritten Plätzen auf dem Podium!

Das Reglement der nationalen Serie und das der Weltmeisterschaft sind in der Supersport-Kategorie ähnlicher als in der Superbike-Klasse. Mit seiner Yamaha R6 im BSB-Trimm muss man Truelove zuzutrauen, um eine Platzierung in den Top-5 mitfahren zu können.