Valentin Debise (30): Zwei Wildcards in SSP-WM 2022

Bereits mehrfach hat Valentin Debise bewiesen, dass er fahrerisch in die Weltmeisterschaft gehört, aber auch 2022 sehen wir den schnellen Franzosen wieder nur als Wildcard-Pilot.

Rennfahrern in nationaler Serien wie der IDM, BSB oder FSBK fehlt es häufig nicht an Talent, um auf WM-Niveau zu konkurrieren, sondern eher am Budget oder an wettbewerbsfähigem Material. Selbst ein Gaststart scheitert oft daran, dass die Ausgaben zum Aufbau eines dem Reglement entsprechenden Motorrades zu hoch sind.

In diese Bresche schlägt eine nachahmenswerte Aktion des französischen Motorsportverbandes in Kooperation mit Yamaha France und dem Team GMT94: Für das Meeting in Magny-Cours (9. bis 11. September) bekommt der Führende der nationalen Supersport-Serie (FSBK) ein Motorrad nebst Support und Wildcard gestellt.

Und souveräner als es Valentin Debise gelang, kann man sich diesen Gaststart nicht verdienen. Der 30-Jährige gewann zehn von zehn Rennen und führt die Meisterschaft mit fast 100 Punkten Vorsprung an. Parallel bestreitet Debise übrigens auch die Superbike-Kategorie, wo er acht von zehn möglichen Siegen eingefahren hat und die Gesamtwertung ebenfalls anführt!

Debise ist in der Weltmeisterschaft kein Unbekannter. Allein im vergangenen Jahr sahen wir den Yamaha-Piloten bei den Meetings in Most, Magny-Cours, San Juan und Mandalika. Seine beste Superpole lieferte er als Vierter bei seinem Heimrennen ab, zwei sechste Plätze in Argentinien seine besten Rennergebnisse.

Erstmals wird der Franzose in diesem Jahr jedoch bereits in Most am 30./31. Juli in der Supersport-WM 2022 zu sehen sein. In Tschechien tritt er mit seinem Team und Material aus der französischen Meisterschaft an.