Ducati: Next-Generation ist Zukunft der Supersport-WM

Die Supersport-WM 2022 findet mit den Regeln für die ‹Next Generation Bikes› statt, die unter anderem durch die Ducati 955 V2 repräsentiert werden. Für Paolo Ciabatti ist klar, der eingeschlagene Weg ist der richtige.

In der Supersport-WM 2022 dürfen neben Vierzylindern mit 600 ccm, Dreizylinder mit bis zu 800 (früher 675) und Twins mit bis zu 955 ccm (früher 750) mitfahren. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, werden die unterschiedlichen Konzepte durch eine ausgeklügelte Balance-Regel auf ein Level gebracht.



Dieses System befindet sich in der Feinabstimmung; in Misano steuerte die FIM nach. Der Ducati 955 V2 wurden 500/min mehr erlaubt, die Triumph Street Triple 765 RS ein höheres Drehmoment durch eine größere Drosselklappenöffnung.

Für Ducati-Manager Paolo Ciabatti war dieser Schritt überfällig.



«Mit den 500 U/min haben wir etwas mehr Freiheit. Ich glaube, die Motorräder der ‹Next Generation› wurden sehr zurückhaltend eingestuft; sie wurden mehr bestraft, als erforderlich», meinte der Italiener. «Für mich ist die ‹Next Generation› die Zukunft, und man möchte sie auf dem gleichen Niveau wie die bisherigen Bikes fahren sehen. Aegerter macht definitiv einen super Job, es sieht aber auch so aus, als ob die Yamaha R6 bis zum letzten Rennen immer noch das Motorrad sein wird, das es zu schlagen gilt. Für die neuen Bikes ist es selbst mit gleich guten Fahrern sehr schwierig, dieses Niveau zu erreichen. Ich denke, Fahrer wie Bulega und Manzi sind auf dem Niveau von Aegerter und Baldassarri.»

«Hoffen wir also, dass wir mit den neuen Zugeständnissen versuchen können, Rennen zu gewinnen. Denn das ist es, was wir letztlich wollen», so Ciabatti weiter. «Wir wollen nicht dominieren. Ich kann nachvollziehen, dass ein V2-Motorrad mit 1000 ccm in gewisser Weise als Gefahr angesehen werden könnte. Wir fahren aber mit weniger als 80 Prozent Drosselklappenöffnung. Die höhere Drehzahl war erforderlich, um nicht zu viel zu verlieren. Wir haben der FIM erklärt, wo wir verlieren und was wir benötigen – man könnte ein anderes Getriebe entwickeln oder die Drehzahlen erhöhen. Es ist viel billiger, ein wenig mehr Drehzahl zu bekommen. Warum sollte man ein Getriebe wechseln, wenn man mit einem Klick ein Problem lösen oder zumindest verringern kann.»

Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com jedoch, dass das Zugeständnis nur einen geringen Effekt hat.