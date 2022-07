Donington, FP2: Dominique Aegerter (Yamaha) souverän

Im ersten Training schwächelte Dominique Aegerter als Sechster, doch am Ende legte der Yamaha-Pilot beim Supersport-Meeting in Donington Park im FP2 die Tagesbestzeit vor.

Das zweite Training der Supersport-WM 2022 in Donington Park begann mit einem Sturz von Oliver Bayliss in der Einrollrunde. Der Ducati-Pilot blieb unverletzt und konnte das Training erst kurz vor dem Ende wieder aufnehmen. Derweil übernahm Markenkollege Nicolo Bulega in 1:32,465 min die Führung der Zeitenliste.



Nur Augenblicke später brauste Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) mit einer 1:31,941 min an die Spitze. Auf seiner nächsten Runde unterbot der Schweizer in 1:31,487 min dann auch die bisherige beste Zeit von Raffaele de Rosa (Ducati) vom Vormittag.

Aber der Italiener bewies eindrucksvoll, dass seine starke Zeit im FP1 kein Zufall war: Nach zwölf Minuten markierte De Rosa in 1:31,425 min die bis dahin schnellste Zeit.



Von den Rekorden war aber auch das noch weit entfernt: 2015 stellte Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu (Kawasaki) mit 1:29,925 min den Pole-Rekord auf, der Türke fuhr im selben Jahr in 1:30,425 min auch die schnellste Rennrunde.



Nach 20 Minuten lag Aegerter in 1:31,290 min wieder vor De Rosa, Dritter war mit Federico Caricasulo ein weiterer Ducati-Pilot.

Während seine Gegner stagnierten, zog der aktuelle Weltmeister weiter am Kabel und fuhr 15 Minuten vor dem Ende in 1:30,939 min als erster Teilnehmer eine Zeit unter 1:31 min.



Gegen Ende der Session steigerte sich der mehrfache Vizeweltmeister Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) sukzessive, bis er 0,275 sec hinter Aegerter Platz 2 übernahm. Mit Caricasulo, De Rosa, Can Öncü (Kawasaki) und Hannes Soomer (Triumph) war bis auf MV Agusta jeder Hersteller in den Top-6 vertreten.

In den letzten Minuten wurden die Top-10 noch einmal kräftig durcheinander gewürfelt. Aegerter blieb mit seiner Zeit vorn, als Zweiter reihte sich mit Glenn van Straalen ein weiterer Yamaha-Pilot ein. Dahinter folgen Bulega, Cluzel, De Rosa und Caricasulo.



Der Schweizer Marcel Brenner (VFT Yamaha) beendete den ersten Trainingstag mit 1,2 sec Rückstand auf Platz 15. Max Kofler (CM Ducati) aus Österreich belegte Platz 29. Für Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) ist das fünfte Saisonmeeting nach einem Crash im FP1 bereits beendet.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: Donington, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:30,939 2. Glenn van Straalen Yamaha 1:31,163 + 0,224 sec 3. Nicolo Bulega Ducati 1:31,164 + 0,225 4. Jules Cluzel Yamaha 1:31,214 + 0,275 5. Raffaele De Rosa Ducati 1:31,262 + 0,323 6. Federico Caricasulo Ducati 1:31,339 + 0,400 7. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:31,388 + 0,449 8. Can Öncü Kawasaki 1:31,568 + 0,629 9. Hannes Soomer Triumph 1:31,580 + 0,641 10. Stefano Manzi Triumph 1:31,699 + 0,760 11. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:31,748 + 0,809 12. Peter Sebestyen Yamaha 1:31,866 + 0,927 13. Unai Orradre Yamaha 1:31,948 + 1,009 14. Kyle Smith Yamaha 1:31,973 + 1,034 15. Marcel Brenner Yamaha 1:32,154 + 1,215 16. Bahattin Sofuoglu MV Agusta 1:32,216 + 1,277 17. Adrian Huertas Kawasaki 1:32,246 + 1,307 18. Yari Montella Kawasaki 1:32,276 + 1,337 19. Andy Verdoia Yamaha 1:32,280 + 1,341 20. Isaac Vinales Ducati 1:32,336 + 1,397 21. Harry Truelove Yamaha 1:32,404 + 1,465 22. Benjamin Currie Kawasaki 1:32,593 + 1,654 23. Mattia Casadei MV Agusta 1:32,779 + 1,840 24. Oliver Bayliss Ducati 1:32,894 + 1,955 25. Simon Jespersen Ducati 1:32,958 + 2,019 26. Leonardo Taccini Yamaha 1:33,036 + 2,097 27. Ondrej Vostatek Yamaha 1:33,199 + 2,260 28. Federico Fuligni Ducati 1:33,640 + 2,701 29. Maximilian Kofler Ducati 1:33,881 + 2,942 30. Jeffrey Buis Kawasaki 1:34,444 + 3,505 31. Sander Kroeze Yamaha 1:34,763 + 3,824 32. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:35,718 + 4,779