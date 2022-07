Donington, Lauf 2: Aegerter erbarmungslos – 9. Sieg!

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2022 in Donington Park war spannend und umkämpft. Am Ende jubelte Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) über den neunten Saisonsieg. Brenner und Kofler nicht im Ziel.

Nachdem der erste Supersport-Lauf am Samstag nach einem Abbruch über nur zwölf Runden gegangen war, konnten die Piloten am Sonntag die volle Renndistanz absolvieren.



Die Startaufstellung entsprach dem Ergebnis der Superpole. Neben Pole-Setter Dominique Aegerter starteten Glenn van Straalen (Yamaha) und Nicolo Bulega (Ducati) aus der ersten Reihe. Weil Jules Cluzel nach seinem Sturz am Samstag nicht fit ist, rückte der WM-Zweite Lorenzo Baldassarri (Yamaha), auf Startplatz 6 nach vorn. Marcel Brenner (Yamaha) ging von der neunten Position ins Rennen, Max Kofler (Ducati) von Platz 28.

Bei Sonnenschein und 28 Grad Celsius hatte sich der Asphalt bei Rennstart um 14:00 Uhr Ortszeit auf 38 Grad Celsius aufgeheizt. Am Start übernahm Aegerter die Führung, noch in der ersten Runde musste der Schweizer Platz 1 aber an Bulega abtreten. Der Ducati-Pilot leistete bis Runde 15 die Führungsarbeit, mit Aegerter, Baldassarri und Caricasulo an seinem Hinterrad.



Zuerst musste sich Caricasulo aus dem Kampf um den Sieg verabschieden. Der Althea-Pilot brachte seine Ducati auf Platz 4 ins Ziel. Dann wurde Bulega von den Yamaha-Piloten auf Platz 3 verwiesen.



Im Finale machte Ten Kate-Pilot Aegerter kurzen Prozess mit Baldassarri und distanzierte den Italiener in zwei Runden um eine volle Sekunde. Nach der Pole und dem Sieg im ersten Lauf der Supersport-WM 2022 in Donington Park setzte Dominique Aegerter mit einem weiteren Triumph im zweiten Lauf den Schlusspunkt unter ein perfektes Rennwochenende.

Die beste Triumph brachte Stefano Manzi nach einem aufreibenden Kampf mit Raffaele De Rosa (6./Ducati) auf Platz 5 ins Ziel. Bester Kawasaki-Pilot wurde 300er-Weltmeister Adrian Huertas auf der siebten Position. Die einzige MV Agusta brachte Tuuli-Ersatz Mattia Casadei als Elfter über die Distanz.



Max Kofler (CM Ducati) gab das Rennen in Runde 6 auf Platz 27 liegend auf und auch Marcel Brenner (VFT Yamaha) sah nicht das karierte Tuch. Der Schweizer stürzte in Runde 9 auf Platz 14.

So lief das Rennen:

Start: Aegerter vor Bulega und Öncü in die erste Kurve. Sturz Montella nach Kontakt mit Caricasulo. Bulega übernimmt in der Foggy-S die Führung.



Runde 1: Bulega vor Aegerter und Öncü, dann Soomer, Caricasulo, van Straalen und Baldassarri. Brenner nur auf 17, Kofler 27.



Runde 2: Öncü fällt von Platz 3 auf 7 zurück. Schnellste Rennrunde Caricasulo (3.) in 1:31,443 min. Sturz Sofuoglu und Sturz Booth-Amos.



Runde 3: Bulega 0,5 sec vor Aegerter und 0,8 sec vor Caricasulo. Schnellste Runde durch Baldassarri (5.) in 1:31,034 min. Sturz van Straalen.



Runde 4: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec.



Runde 5: Baldassarri mit neuer bester Runde in 1:30,887 min vorbei an Soomer auf Platz 4. Brenner auf 13, Kofler auf 27.



Runde 6: Bulega weiterhin vorn, Baldassarri (4.) schließt zur Spitze auf. Kofler kommt an die Box.



Runde 7: Sommer nach starkem Beginn nur noch auf Platz 8. Manzi bester Triumph-Pilot auf Platz 5.



Runde 8: Aegerter fällt hinter Caricasulo und Baldassarri auf Platz 4 zurück. Die Top-4 innerhalb nur 0,8 sec.



Runde 9: Aegerter der langsamste der Führungsgruppe. Brenner gestürzt.



Runde 10: Aegerter mit persönlich schnellster Runde. Soomer gibt das Rennen mit Defekt auf.



Runde 11: Baldassarri übernimmt Platz 2 hinter Bulega. Smith stürzt.



Runde 12: Aegerter bremst sich am Ende der Geraden vorbei an Caricasulo auf Platz 3 und liegt 0,7 sec zurück.



Runde 13: Bulega vor Baldassarri und Aegerter – Caricasulo (4.) fällt um 2,3 sec zurück. De Rosa (5./Ducati) führt die Verfolger an.



Runde 14: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec.



Runde 15: Baldassarri zeigt Bulega erstmals das Vorderrad.



Runde 16: Baldassarri schlüpft innen bei Bulega vorbei in Führung und auch Aegerter überholt den Ducati-Piloten.



Runde 17: Aegerter mit schnellster Rennrunde in 1:30,564 min vorbei an Baldassarri auf Platz 1!



Runde 18: Aegerter fährt Baldassarri einige Meter davon.



Letzte Runde: Aegerter gewinnt vor Baldassarri und Bulega.

Supersport-WM: Donington, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 1,063 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 3,719 4. Federico Caricasulo Ducati + 6,100 5. Stefano Manzi Triumph + 8,686 6. Raffaele De Rosa Ducati + 9,135 7. Adrian Huertas Kawasaki + 17,527 8. Can Öncü Kawasaki + 17,590 9. Andy Verdoia Yamaha + 17,751 10. Simon Jespersen Ducati + 17,872 11. Mattia Casadei MV Agusta + 18,700 12. Unai Orradre Yamaha + 21,639 13. Oliver Bayliss Ducati + 25,790 14. Isaac Vinales Ducati + 31,791 15. Leonardo Taccini Yamaha + 32,923 16. Peter Sebestyen Yamaha + 33,651 17. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 35,274 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 37,966 19. Benjamin Currie Kawasaki + 48,655 20. Jeffrey Buis Kawasaki + 53,879 21. Federico Fuligni Ducati + 56,575 out Kyle Smith Yamaha out Hannes Soomer Triumph out Marcel Brenner Yamaha out Sander Kroeze Yamaha out Harry Truelove Yamaha out Maximilian Kofler Ducati out Glenn van Straalen Yamaha out Bahattin Sofuoglu MV Agusta out Yari Montella Kawasaki out Oliver Bayliss Ducati