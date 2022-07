Domi Aegerter (1./Yamaha): «Am Ende wird abgerechnet» 16.07.2022 - 18:38 Von Kay Hettich

© WorldSBK Dominique Aegerter fährt auf einer Erfolgswelle

Nicht so einfach wie erwartet, dennoch hieß der Gewinner in Lauf 1 der Supersport-WM 2022 in Donington Park zum achten Mal in Folge Dominique Aegerter. Der Sieg war für Ten Kate Yamaha-Piloten aber kein Selbstgänger.