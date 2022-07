Domi Aegerter (1./Yamaha): «Regen würde alles ändern»

Ten Kate-Pilot Dominique Aegerter (Yamaha) gab am ersten Trainingstag der Supersport-WM 2022 in Most eine weitere beeindruckende Vorstellung seines Könnens. Den Zehn-Siege-Rekord könnte wohl nur Regen verhindern.

Bestzeit im ersten Training, Bestzeit im zweiten Training und das in Rekordzeit – für Dominique Aegerter beginnt das Supersport-Meeting in Most wie zuletzt immer, nämlich an der Spitze der Zeitenliste. Allerdings ist die Konkurrenz ebenfalls stark, besonders Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega glänzte am Freitag mit konstant schnellen Rundenzeiten.

«Wir sind gut uns Wochenende gestartet. Einige Fahrer hatten in Most getestet oder fuhren in der IDM mit, aber wir konnten schon im ersten Training schnelle Zeiten fahren und waren am Nachmittag sehr konstant», hielt der aktuelle Weltmeister aus der Schweiz fest. «Somit haben wir gute Informationen für die Superpole und die Rennen. Allerdings müssen wir abwarten, was das Wetter macht. Am Samstag könnte es regnen, aber die Bedingungen sind wir alle gleich – ich bin auf alles vorbereitet.»

«Sollte es regnen, ändert das natürlich alles», schränkt der 31-Jährige ein. «Sicher gibt es im Feld ein paar Regenspezialisten, ich dagegen bin nicht oft auf nasser Piste gefahren. Trockene Rennen wären mir definitiv lieber, da haben wir auch eine starke Pace. Im Regen müssten wir zuerst ein paar Runden fahren können, um das Set-up anzupassen und um sich an die Pirelli-Regenreifen und die Bedingungen zu gewöhnen.»

Nach neun Siegen in Serie könnte Aegerter am Samstagnachmittag im ersten Rennen der erste Supersport-Pilot werden, der zehn Siege in Serie feiert.

«Jeder spricht mich darauf an und natürlich wäre es etwas Besonderes, das zu schaffen», grübelte der Ten Kate Yamaha-Pilot. «Wenn es uns gelingt, dann ist es gut, wenn nicht versuchen wir zumindest, unsere WM-Führung auszubauen. Die Meisterschaft ist das oberste Ziel.»