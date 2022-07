SSP-Comeback von Steven Odendaal mit Kallio Yamaha

Als Vizeweltmeister der Supersport-WM 2021 wechselte Steven Odendaal überraschend in die Endurance-WM. Beim Meeting in Most gibt der Südafrikaner ein ebenso überraschendes Comeback mit Kallio Yamaha.

Das finnische Yamaha-Team Kallio Racing hat in der Supersport-WM 2022 ein Fahrerproblem. Aushängeschild Patrick Hobelsberger war nach einem Sturz auf dem Slovakia Ring (Bruch des Handgelenks) bei den Meetings in Estoril und Misano nicht fit, in Donington war er im FP1 in einen weiteren Unfall verwickelt und fiel für die Rennen aus. Der zweite Pilot, der Alessandro Zetti, ist ebenfalls seit einem Sturz in Assen verletzt.

Während der Deutsche in Most wieder dabei sein wird, fehlt Zetti weiterhin. Als Ersatz für den Italiener sollte am kommenden Wochenende in Most Thomas Gradinger einspringen, doch der Österreicher stürzte beim IDM-Lauf in Schleiz schwer und fällt für lange Zeit aus.

Doch kurzfristig fand Kallio mit Steven Odendaal einen namhaften Ersatz. Der Südafrikaner hatte sich als Supersport-Vizeweltmeister nach der vergangenen Saison aus der seriennahen Meisterschaft zurückgezogen, weil er es leid war, Geld für einen Platz abzuliefern. Deshalb wechselte er in die Endurance-WM.

Mit Odendaal hat Hobelsberger ein fahrerisches Schwergewicht an seiner Seite. Der 29-Jährige aus Johannesburg kennt die tschechische Strecke bestens, 2021 fuhr er einen Sieg und einen zweiten Platz ein.

«Ich bin wirklich begeistert, nach einiger Zeit wieder in der Weltmeisterschaft zu fahren», versicherte Odendaal. «Ich bin das ganze Jahr ein Superbike gefahren und werde etwas Zeit benötigen, um wieder auf das Superport-Motorrad umzustellen. Kallio Racing ist ein professionelles Team, und ich freue mich darauf, alle kennenzulernen.»

Zur Erinnerung: Kallio Racing gewann mit Sandro Cortese die Supersport-WM 2018!