Magny-Cours: Aegerter triumphiert, Baldassarri stürzt

Dominique Aegerter führt die WM wieder deutlich an

Nach dem dritten Platz am Samstag holte sich Aegerter am Sonntag im zweiten Supersport-WM-Rennen in Magny-Cours den zehnten Saisonsieg. Lorenzo Baldassarri stürzte in der letzten Runde.

Pünktlich um 12.30 Uhr machten sich die 29 Supersport-WM-Fahrer auf den Weg in das zweite Rennen. Federico Caricasulo, Lorenzo Baldassarri und Adrian Huertas stehen in Reihe 1, Domi Aegerter (Ducati) fährt von Rang 5 los.

Das erste Rennen am Samstag wurde nach einem Zwischenfall von Kyle Smith (Yamaha) und Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) abgebrochen. Smith wurde für seine rüpelhafte Fahrweise bestraft, der VFT-Yamaha-Pilot muss im zweiten Supersport-Rennen in Magny-Cours am Sonntagnachmittag zwei Long-Laps absolvieren.

So lief das Rennen

Start: Federico Caricasulo startete auf seiner Ducati von der Pole-Position am besten. Der Italiener ging als Führender in die erste Kurve.



1. Runde: Hannes Soomer stürzt in Kurve 13, Lorenzo Baldassarri übernimmt die Führung von Caricasulo. Domi Aegetrer liegt auf Platz 6. Maximilian Kofler ist 19., Patrick Hobelsberger fährt auf Rang 27.



2. Runde: Baldassarri führt 0,4 Sekunden vor Caricasulo, Bulega, Cluzel und Öncü.

3. Runde: Dominique Aegerter hat 3,1 Sekunden Rückstand auf Baldassarri an der Spitze.



5. Runde: Die Top-4 liegen innerhalb von einer Sekunde. Aegerter hat zwei Sekunden Rückstand auf die Führungsgruppe, dann kommt Öncü. Federico Fuligni stürzt.



6. Runde: Caricasulo kämpfte sich zurück in Führung, vorbei an Baldassarri. Dritter Bulega, Vierter Jules Cluzel. Kofler ist 23., Hobelsberger fährt auf Rang 27.

7. Runde: Cluzel überholt Bulega und ist jetzt Dritter, Aegerter kommt näher an die ersten vier Fahrer.



9: Runde: Kyle Smith erhält eine Durchfahrtsstrafe, weil er einen Long-Lap-Penalty ignorierte.



10. Runde: Aegerter findet Anschluss an Caricasulo, Baldassarri, Cluzel und Bulega. Er hat nur noch 1,7 Sekunden Rückstand auf den Ersten.



11. Runde: Glenn van Straalen kollidiert mit Raffaele de Rosa und stürzt in der Haarnadel. Er kämpfte um Platz 6. Aegerter überholt Bulega und ist jetzt Vierter. Leonardo Taccini scheidet mit einem technischen Problem aus.

12. Runde: Baldassari führt wieder. 2. Caricasulo. 3. Cluzel. 4. Aegerter. 5. Bulega. 6. Valentin Debise.



13. Runde: Aegerter vorbei an Cluzel, der Schweizer ist jetzt Dritter.



14. Runde: Caricasulo überholt Baldassari, geht aber weit. Im Kiesbett kippt der Ducati-Pilot um und fällt anschließend auf Platz 8 zurück. Baldassarri führt 0,5 Sekunden vor Aegerter.



16. Runde: Aegerter fährt deutlich schneller als der Italiener. Dann überholt er Baldassarri und übernimmt die Führung. Peter Sebestyen stürzt, kann das Rennen aber wieder aufnehmen.

17. Runde: Baldassarri und Aegerter befindet sich in einem Zweikampf um die Führung, Bulega fährt auf Platz 3.



18. Runde: Aegerter und Baldassarri sind beide am Limit, sie machen jeweils kleinere Fehler. Domi-Fighter geht mit 0,1 Sekunden Vorsprung in die letzte Runde.

Letzte Runde: Baldassarri bereitete ein Manöver vor, doch der Italiener stürzte in Kurve 13. Aegerter gewinnt vor Cluzel und Bulega, Debise wird Vierter, Baldassarri bringt noch Platz 5 ins Ziel. Kofler wird als 18. abgewunken, Hobelsberger kommt als 21. ins Ziel. Aegerter baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 19 Punkte aus.

Ergebnis Supersport-WM, Rennen 2:

1. Aegerter, Yamaha, 19 Runden

2. Cluzel, Yamaha, + 4,507 sec

3. Bulega, Ducati, + 7,789

4. Debise, Yamaha, + 11,646

5. Baldassarri, Yamaha, + 18,179

6. Öncü, Kawasaki, + 18,698

7. Manzi, Triumph, + 18,977

8. Oliver Bayliss, Ducati, + 19,305

9. Caricasulo, Ducati, + 19,558

10. Yari Montella, Kawasaki, + 20,197

11. Tuuli, MV Agusta, + 22,172

12. Huertas, Kawasaki, + 23,757

13. Verdoia, Yamaha, + 23,981

14. De Rosa, Ducati, + 35,067

15. Isaac Vinales, Ducati, + 35,164



Ferner:

18. Kofler, Ducati, + 41,960

21. Hobelsberger, Yamaha, + 48,370

Supersport-WM-Stand nach 14 von 24 Rennen:

1. Aegerter 286 Punkte. 2. Baldassarri 267. 3. Bulega 168. 4. Öncü 135. 5. Manzi 117. 6. van Straalen 95. 7. Montella 92. 8. Huertas 79. 9. Caricasulo 74. 10. Tuuli 71. 11. Cluzel 65. 12. Soomer 61. 13. De Rosa 53. 14. Bayliss 47. 15. Debise 43. 16. Verdoia 38. 17. Sofuoglu 36. 18. Smith 35. 19. Casadei 25. 20. Brenner 23. 21. Taccini 22. 22. Hobelsberger 21. 23. Sebestyen 21. 24. Vostatek 17. 25. Odendaal 16. 26. Jespersen 16. 27. Vinales 9. 28. Orradre 9. 29. Edwards 7. 30. Ottaviani 5. 31. Booth-Amos 5. 32. Spinelli 1. 33. Currie 1.