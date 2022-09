Patrick Hobelsberger (Yamaha) hakt Magny-Cours ab

Beim Meeting der Supersport-WM 2022 in Magny-Cours kam Patrick Hobelsberger unter die Räder. In beiden Rennen verpasste der Kallio Yamaha-Pilot die Top-20.

Seit der Supersport-WM in Assen läuft es bei Patrick Hobelsberger nicht mehr rund. Auf die Rennen in Estoril musste der 26-Jährige verzichten, weil er sich wenige Tage zuvor bei einem Track-Day auf dem Slovakia Ring am Handgelenk, Ellbogen und Knie verletzte. Davon noch eingeschränkt, erreichte er im zweiten Rennen in Misano Platz 22 – den ersten Lauf gab der Yamaha-Pilot mit technischen Problemen auf. Dann machte ein Sturz im ersten Training in Donington die Teilnahme an den Rennen auf der britischen Piste unmöglich. Und in Most stürzte Hobelsberger im zweiten Lauf, nachdem er im ersten Lauf noch Zwölfter wurde.

In Magny-Cours brachte ‹Pax› sein Motorrad in beiden Rennen ins Ziel, von Startplatz 29 aber nur auf den Positionen 25 und 21.

«In der Superpole fuhren wir das erste Mal so richtig auf trockener Piste. Das war nicht einfach, weil ich Magny-Cours ansonsten nur aus 2020 im Nassen kenne. So wurde es ein schwieriges Wochenende», erklärte Hobelsberger SPEEDWEEK.com. «Im Warm-up fuhr ich hinter Aegerter und merkte sofort, dass die Streckenkenntnisse einen großen Unterschied machen. Ich konnte nicht an ihm dran bleiben und war 1,4 sec langsamer!»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Van Straalen, Aegerter, Bayliss © Gold & Goose Manzi und Debise © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Bulega und Cluzel © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Tuuli, Cluzel, De Rosa © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Baldassarri und Aegerter © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Aegerter und Baldassarri © Gold & Goose Bayliss und Bulega © Gold & Goose Baldassarri, Van Straalen, Aegerter © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Sieger Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

Nach dem verkorksten Wochenende in Frankreich blickt der IDM Supersport-Champion von 2021 bereits nach vorn.

«Ich habe alles gegeben, konnte aber leider nicht zeigen, wozu ich eigentlich fähig bin. Dafür ist die nächste Rennstrecke in Barcelona mein absoluter Lieblingskurs. Da hatte ich einen guten Wildcard-Auftritt, da wird es laufen», ist Hobelsberger überzeugt.

In der Gesamtwertung belegt Hobelsberger mit 21 Punkten den 22. WM-Rang.

Ergebnis Supersport-WM, Rennen 2:

1. Aegerter, Yamaha, 19 Runden

2. Cluzel, Yamaha, + 4,507 sec

3. Bulega, Ducati, + 7,789

4. Debise, Yamaha, + 11,646

5. Baldassarri, Yamaha, + 18,179

6. Öncü, Kawasaki, + 18,698

7. Manzi, Triumph, + 18,977

8. Oliver Bayliss, Ducati, + 19,305

9. Caricasulo, Ducati, + 19,558

10. Yari Montella, Kawasaki, + 20,197

11. Tuuli, MV Agusta, + 22,172

12. Huertas, Kawasaki, + 23,757

13. Verdoia, Yamaha, + 23,981

14. De Rosa, Ducati, + 35,067

15. Isaac Vinales, Ducati, + 35,164

Ferner:

18. Kofler, Ducati, + 41,960

21. Hobelsberger, Yamaha, + 48,370

Supersport-WM-Stand nach 14 von 24 Rennen:

1. Aegerter 286 Punkte. 2. Baldassarri 267. 3. Bulega 168. 4. Öncü 135. 5. Manzi 117. 6. van Straalen 95. 7. Montella 92. 8. Huertas 79. 9. Caricasulo 74. 10. Tuuli 71. 11. Cluzel 65. 12. Soomer 61. 13. De Rosa 53. 14. Bayliss 47. 15. Debise 43. 16. Verdoia 38. 17. Sofuoglu 36. 18. Smith 35. 19. Casadei 25. 20. Brenner 23. 21. Taccini 22. 22. Hobelsberger 21. 23. Sebestyen 21. 24. Vostatek 17. 25. Odendaal 16. 26. Jespersen 16. 27. Vinales 9. 28. Orradre 9. 29. Edwards 7. 30. Ottaviani 5. 31. Booth-Amos 5. 32. Spinelli 1. 33. Currie 1.