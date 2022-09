Dominique Aegerter (3.): «Praktisch ein Neuanfang»

Dominique Aegerters Vorsprung in der Supersport-WM-Tabelle schmolz am Samstag in Magny-Cours auf fünf Punkte. Nach dem Gewinn des MotoE-Weltcups und dem MotoGP-Test gibt sich der Schweizer aber kämpferisch.

Der erste Supersport-Lauf in Magny-Cours wurde nach einem Sturz in der 13. Runde mit roter Flagge abgebrochen und gewertet, weil die erforderlichen zwei Drittel der Renndistanz von der Führungsgruppe bereits absolviert worden waren.

Dominique Aegerter befand sich zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Rang 3, sein erster Verfolger Lorenzo Baldassarri allerdings gewann das Rennen. Damit schmolz der Vorsprung des Schweizers, der vor einer Woche in Misano im dritten Anlauf endlich den MotoE-Weltcup gewann, in der Supersport-WM weiter: Baldassarri liegt nur noch fünf Zähler hinter dem Titelverteidiger. Vor Most waren es noch 62 Punkte!

«Ich bin froh, wieder auf dem Podium zu stehen und auch wieder in der Supersport-Weltmeisterschaft Rennen zu fahren», schickte «Domi» voraus. «Das heutige Rennen erwies sich als sehr kompliziert. In den ersten Runden gab es viele Positionskämpfe und ich konnte nicht so schnell überholen, wie ich es gewollt hätte. Nach zwölf Runden wurde das Rennen dann mit der roten Flagge gestoppt. Ich hoffe, dem gestürzten Fahrer geht es gut.»

Tatsächlich wurde Bahattin Sofuoglu zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, nachdem im Medical Centre Verletzungen am Becken, am rechten Oberschenkel, am rechten Ellbogen und im Brustbereich diagnostiziert worden waren.

«Eigentlich hatte ich erwartet, dass wir einen besseren Start in die zweite Saisonhälfte erwischen und bis zur Zielflagge kämpfen können», fuhr Aegerter fort. «Das Schöne an dieser Meisterschaft ist, dass wir am Sonntag eine zweite Chance haben. Deshalb hoffe ich, dass wir morgen um ein starkes Ergebnis kämpfen können. Nachdem wir am Freitag nicht so viel Trainingszeit bei gutem Wetter hatten, hat sich die Situation über Nacht verbessert. Hoffentlich bleibt es so schön. Ein großes Dankeschön an mein Ten Kate Team, sie haben mir wieder ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad hingestellt.»

«Was den Punktestand angeht, ist es praktisch ein Neuanfang der Saison – fast wie in Aragón. Da lag ich fünf Punkte hinter Baldassarri, nun fünf Punkte vor ihm. Unser Vorsprung ist dramatisch geschrumpft, weil ich in Most einmal nicht fahren konnte und einmal abgeräumt wurde. Aber die Saison ist noch lang, es sind noch elf Rennen zu fahren. Ich bin auf alles vorbereitet.»

«In der letzten Woche sind viele Dinge auf mich zugekommen. Zuerst habe ich den MotoE-Weltcup gewonnen und dann durfte ich die MotoGP-Suzuki testen. Ich will das gute Momentum beibehalten», gab sich Aegerter zuversichtlich. «Der MotoE-Titel hat mir einen großen Schub gegeben. Ich glaube, ich habe es verdient, denn ich hatte eine sehr konstante Saison mit zehn Podestplätzen. Aber jetzt habe ich meinen Fokus wieder ganz auf den Gewinn der Supersport-Weltmeisterschaft gelegt. Es sieht so aus, als würde es uns Baldassarri nicht leicht machen. Wir werden versuchen, im Warm-up Fortschritte zu machen, und dann werden wir sehen, wie das zweite Rennen läuft.»

Kann der 31-Jährige aus Rohrbach schon etwas zu seiner Zukunft sagen? In Magny-Cours sickerte zuletzt durch, dass Remy Gardner aus der MotoGP- in die Superbike-WM wechseln und bei GRT Yamaha unterkommen wird. «Wir versuchen noch herauszufinden, was nächstes Jahr passiert. Mein Bruder und Manager läuft weiter herum», antwortete Domi. «Mein Ziel wäre, etwas mit Yamaha in der Superbike-WM zu machen. Jetzt müssen wir aber erst einmal dieses Wochenende abschließen, dann werden wir sehen, welche Neuigkeiten es gibt.»

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, Rennen 1:

1. Baldassarri, Yamaha, 12 Runden

2. van Straalen, Yamaha, + 0,219 sec

3. Aegerter, Yamaha, + 0,669

4. Öncü, Kawasaki, + 2,775

5. Montella, Kawasaki, + 3,475

6. Tuuli, MV Agusta, + 4,056

7. Debise, Yamaha, + 4,802

8. Huertas, Kawasaki, + 5,711

9. Bayliss, Ducati, + 6,481

10. Cluzel, Yamaha, + 6,782

11. Bulega, Ducati, + 7,098

12. De Rosa, Ducati, + 7,611

13. Sebestyen, Yamaha, + 8,661

14. Taccin, Yamaha, + 11,179

15. Soomer, Triumph, + 13,141



Ferner:

24. Kofler, Ducati

25. Hobelsberger, Yamaha

Supersport-WM-Stand nach 13 von 24 Rennen:

1. Aegerter 261 Punkte. 2. Baldassarri 256. 3. Bulega 152. 4. Öncü 125. 5. Manzi 108. 6. van Straalen 95. 7. Montella 86. 8. Huertas 75. 9. Caricasulo 67. 10. Tuuli 66. 11. Soomer 61. 12. De Rosa 51. 13. Cluzel 45. 14. Bayliss 39. 15. Sofuoglu 36. 16. Smith 35. 17. Verdoia 35. 18. Debise 30. 19. Casadei 25. 20. Brenner 23. 21. Taccini 22. 22. Hobelsberger 21. 23. Sebestyen 21. 24. Vostatek 17. 25. Odendaal 16. 26. Jespersen 16. 27. Orradre 9. 28. Vinales 8. 29. Edwards 7. 30. Ottaviani 5. 31. Booth-Amos 5. 32. Spinelli 1. 33. Currie 1.