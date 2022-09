Abbruch in Magny-Cours: Baldassarri-Sieg, Aegerter 3.

Der Vorsprung von Dominique Aegerter (Yamaha) in der Supersport-WM beträgt nach dem verkürzten ersten Lauf von Magny-Cours nur noch fünf Punkte.

Die Führungsgruppe mit Lorenzo Baldassarri, Glenn van Straalen und dem immer näher rückenden Dominique Aegerter hatte gerade die zwölfte Runde und damit ein Drittel der geplanten Renndistanz absolviert, als in Magny-Cours die rote Flagge geschwenkt wurde. Grund dafür war ein Unfall zwischen Kyle Smith und Bahattin Sofuoglu in Kurve 5.



Der MV Agusta-Pilot wurde zunächst an der Strecke behandelt und dann ins Medical Centre gebracht.

So lief das Rennen bis zum Abbruch

Start: Caricasulo übernimmt die Führung, Aegerter reiht sich auf Platz 6 ein.



Runde 1: Baldassarri geht in Führung, Bulega kommt von der Strecke ab und fällt auf Platz 8 zurück.



Runde 2: Baldassarri und Caricasulo kämpfen um die Spitze, auf Platz 3 wechseln sich Huertas und Can Öncü ab – bis Huertas neben der Strecke unterwegs ist. Öncü arbeitet sich vor bis auf P2.



Runde 3: Aegerter ist ebenfalls auf dem Vormarsch, sein Titelrivale Baldassarri kontert im Kampf um P3 aber. Dahinter lauert van Straalen.



Öncü übernimmt am Ende der dritten Runde die Führung!



Runde 4: Caricasulo ist zurück an der Spitze. Aegerter fällt auf P6 zurück.



Runde 5: Caricasulo hat eine halbe Sekunde Luft auf Öncü und Co., Aegerter ist wieder Fünfter.



Runde 6: Baldassarri setzt sich endlich gegen Öncü durch, auf den Führenden klafft aber eine Lücke von einer Sekunde.



Runde 7: Caricasulo rollt ganz offensichtlich mit einem technischen Problem aus! Die Führung erbt daher Baldassarri, ihm folgen van Straalen, Öncü, Aegerter und Montella.



Runde 8: Aegerter setzt sich in Kurve 5 nur kurzzeitig vor Öncü, der konterte im Kampf um Rang 3. In Kurve 13 geht der Türke aber weit und fällt auch hinter Montella und Huertas zurück.



Runde 9: Baldassarri wehrt die Angriffe von van Straalen ab, Aegerter folgt mit knappen neun Zehntel Rückstand auf Platz 3.



Runde 10: Sturz von Ben Currie.



Runde 11: Aegerter schiebt sich an das Führungsduo heran, verliert im letzten Sektor aber immer wieder einige Zehntel.



Runde 12: In Kurve 5 kommt es zu einer Kollision zwischen Smith und Sofuoglu – rote Flagge, weil der MV Agusta-Pilot Bahattin Sofuoglu an der Strecke behandelt wird.



Weil zwei Drittel der Renndistanz absolviert sind, wird das Rennen gewertet.

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, Rennen 1:

1. Baldassarri, Yamaha, 12 Runden

2. van Straalen, Yamaha, + 0,219 sec

3. Aegerter, Yamaha, + 0,669

4. Öncü, Kawasaki, + 2,775

5. Montella, Kawasaki, + 3,475

6. Tuuli, MV Agusta, + 4,056

7. Debise, Yamaha, + 4,802

8. Huertas, Kawasaki, + 5,711

9. Bayliss, Ducati, + 6,481

10. Cluzel, Yamaha, + 6,782

11. Bulega, Ducati, + 7,098

12. De Rosa, Ducati, + 7,611

13. Sebestyen, Yamaha, + 8,661

14. Taccin, Yamaha, + 11,179

15. Soomer, Triumph, + 13,141



Ferner:

24. Kofler, Ducati

25. Hobelsberger, Yamaha

Supersport-WM-Stand nach 13 von 24 Rennen:

1. Aegerter 261 Punkte. 2. Baldassarri 256. 3. Bulega 152. 4. Öncü 125. 5. Manzi 108. 6. van Straalen 95.