Eine Woche nach OP: Brenner will in Barcelona fahren

Vor einer Woche wurde Marcel Brenner an der linken Hand operiert. Beim Meeting der Supersport-WM 2022 in Barcelona will der Schweizer wieder auf seiner Yamaha sitzen. Dann trifft er auf zwei starke Wildcard-Piloten.

Marcel Brenner stürzte im ersten freien Trainings auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours auf nasser Piste per Highsider. Beim harten Aufprall brach sich der 25-Jährige den vierten Mittelhandknochen der linken Hand – das Rennwochenende in Frankreich war damit vorzeitig beendet.

Am Dienstag vor eine Woche wurde der Bruch im Engeriedspital in Bern mit einer Platte und zwei Schrauben versorgt. Trotz der kurzen Genesungszeit ist der VFT Yamaha-Pilot zuversichtlich, dass er am kommenden Wochenende am Meeting in Barcelona teilnehmen kann. «Ich fühle mich bereit und meine Hand fühlt sich auch gut an. Also lass uns Rennen fahren», meinte Brenner zuversichtlich.

Am Donnerstag muss sich der Schweizer bei den Rennärzten vorstellig werden und auf eine Freigabe hoffen. Glück für Brenner: Die linke Hand wird beim Motorradfahren weit weniger beansprucht als die rechte Hand.

Wie Brenner muss auch Bahattin Sofuoglu um seine Teilnahme bangen. Der MV Agusta-Pilot wurde von Kyle Smith unsanft vom Motorrad gerammt und verletzte sich am Ellbogen.

Ergänzt wird die Startaufstellung in Barcelona von zwei Wildcard-Piloten. Mit Aleix Viu wird der Führende der spanischen Supersport-Serie mit einer Yamaha dabei sein, der Zweitplatzierte Julian Giral gibt mit einer Ducati sein WM-Debüt.