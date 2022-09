GMT94: Valentine Debise bewirbt sich um Cluzel-Yamaha

Beim Meeting der Supersport-WM 2022 in Magny-Cours sahen wir Valentin Debise auf einer dritten GMT94-Yamaha. Der 30-Jährige möchte im kommenden Jahr Nachfolger von Jules Cluzel werden.

Jules Cluzel erklärte wenige Tage vor seinem Heimrennen in Magny-Cours seinen Rücktritt zum Ende der Supersport-WM 2022. Der 33-Jährige ist mit 24 Siegen und 63 Podestplätzen einer der erfolgreichsten Piloten der mittleren Kategorie, wurde in den vergangenen Jahren aber vom Verletzungspech verfolgt – zuletzt hatte er das Meeting in Most vor der Sommerpause verpasst (Sturz in Donington Park).

Cluzel ist immer noch schnell, wie er mit Platz 2 im zweiten Rennen in Frankreich deutlich machte, doch zukünftig soll seine Familie im Vordergrund stehen.

GMT94-Boss Christophe Guyot steht nun vor dem Problem, wen er als Aushängeschild für sein Team verpflichtet, starke Franzosen sind aber rar. Aussichtsreichster Kandidat ist Valentin Debise, der schon häufiger Cluzel ersetzte und in Magny-Cours mit einer Wildcard am Start war. Das Motorrad wurde von GMT94 zur Verfügung gestellt. Im zweiten Training überraschte Debise mit der Bestzeit. Von Startplatz 15 brauste der aktuelle Champion der französischen Supersport-Serie in den Rennen auf die Plätze 7 und 4.

«Alle waren damit zufrieden», sagte Debise gegenüber Paddock-GP. «Es war außerdem großartig, dass alle an der Wildcard beteiligten Personen anwesend waren. Das Beste zu geben und die Ergebnisse zu optimieren, war das Minimum, das ich zurückgeben konnte. Natürlich möchte ich in die Supersport-WM aufsteigen. Also hoffe ich, dass mir meine Leistung die Türen für die nächste Saison öffnen wird. Hoffentlich bei GMT94, einem Team, das ich sehr schätze.»



GMT94 plant für 2023 mit jeweils einem Motorrad in der Superbike-WM und Supersport-WM.

Ergebnisse Supersport-WM Magny-Cours, Rennen 2:

1. Aegerter, Yamaha, 19 Runden

2. Cluzel, Yamaha, + 4,507 sec

3. Bulega, Ducati, + 7,789

4. Debise, Yamaha, + 11,646

5. Baldassarri, Yamaha, + 18,179

6. Öncü, Kawasaki, + 18,698

7. Manzi, Triumph, + 18,977

8. Oliver Bayliss, Ducati, + 19,305

9. Caricasulo, Ducati, + 19,558

10. Yari Montella, Kawasaki, + 20,197

11. Tuuli, MV Agusta, + 22,172

12. Huertas, Kawasaki, + 23,757

13. Verdoia, Yamaha, + 23,981

14. De Rosa, Ducati, + 35,067

15. Isaac Vinales, Ducati, + 35,164

Ferner:

18. Kofler, Ducati, + 41,960

21. Hobelsberger, Yamaha, + 48,370

Stand nach 14 von 24 Rennen:

1. Aegerter 286 Punkte. 2. Baldassarri 267. 3. Bulega 168. 4. Öncü 135. 5. Manzi 117. 6. van Straalen 95. 7. Montella 92. 8. Huertas 79. 9. Caricasulo 74. 10. Tuuli 71. 11. Cluzel 65. 12. Soomer 61. 13. De Rosa 53. 14. Bayliss 47. 15. Debise 43. 16. Verdoia 38. 17. Sofuoglu 36. 18. Smith 35. 19. Casadei 25. 20. Brenner 23. 21. Taccini 22. 22. Hobelsberger 21. 23. Sebestyen 21. 24. Vostatek 17. 25. Odendaal 16. 26. Jespersen 16. 27. Vinales 9. 28. Orradre 9. 29. Edwards 7. 30. Ottaviani 5. 31. Booth-Amos 5. 32. Spinelli 1. 33. Currie 1.