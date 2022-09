Machtdemonstration von Domi Aegerter: Das war Vollgas

Vor Dominique Aegerters Leistung im zweiten Supersport-WM-Lauf dem Circuit de Barcelona-Catalunya kann man nur den Hut ziehen. Obwohl er einmal von der Strecke rauschte, gewann er souverän.

Nach Assen, Estoril, Misano und Donington Park gewann Weltmeister Domi Aegerter in Barcelona zum fünften Mal in dieser Saison beide Rennen einer Veranstaltung.



Die Pole-Position, seine neunte insgesamt, hatte sich der Schweizer mit erstaunlichen 1,078 sec Vorsprung und in der Rekordzeit 1:43,983 min gesichert.



Im ersten Rennen siegte Dominique mit 3,472 sec Vorsprung auf Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha), obwohl es nach Abbruch und Neustart nur über zwölf Runden ging.

2,014 sec Vorsprung auf Can Öncü (Kawasaki Puccetti) im zweiten Rennen werden der Leistung des am 30. September 32-Jährigen nicht ansatzweise gerecht – sein Speed war erneut herausragend.



Aegerter bildete zusammen mit Öncü, Baldassarri und Stefano Manzi (Dynavolt Triumph) eine vierköpfige Spitzengruppe. Sieben Runden vor Schluss verbremste sich Domi und musste den Notausgang wie für eine Long-Lap nehmen. Er büßte über eine Sekunde auf die anderen drei ein, kämpfte sich aber innerhalb zwei Runden wieder heran und ging in der 15. von 18 Runden an allen drei vorbei. Seinen Vorsprung von 2 sec fuhr er in den letzten drei Runden heraus.

«Ich bin mit Vollgas gefahren, nicht nur mit Halbgas, wie ich am Samstag gelesen habe», schmunzelte der Ten-Kate-Yamaha-Pilot beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich wollte überholen, durch den Windschatten war es mit fast 300 km/h beim Bremsen aber etwas anders. Ich kam nicht an beiden gleichzeitig vorbei, also zog ich nach links, damit ich sie nicht berühre. Das war ein Fehler von mir. Ich fuhr wie bei einem Long-Lap-Penalty, damit ich das auch mal gemacht habe. Ich hatte Glück, dass die Gruppe hinter mir nicht gleich an mir dran war, weil der Windschatten hier über 10 km/h bringt. Als ich wieder dran und dann vorbei war, wusste ich, dass ich bis auf die Zielgerade zwei oder drei Zehntelsekunden Vorsprung haben muss, dass sie nicht wieder aus dem Windschatten kommen. Das habe ich geschafft.»

«Die ersten zehn Runden sind die an der Spitze spazieren gefahren», analysierte Aegerter. «Deshalb blieben alle so eng beieinander und es gab so viele Überholmanöver. Als ich Zweiter und Dritter war habe ich versucht zu attackieren, die anderen haben mich aber auch attackiert, speziell auf der Geraden. Und natürlich wollte ich auch meine Reifen schonen und nicht unbedingt zuvorderst sein. Wir wussten nicht, wie es bei diesen Bedingungen mit dem Hinterreifen in den letzten fünf Runden sein wird.»



Mit seinen zwei Siegen in Katalonien baute Aegerter seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft gegenüber dem Zweiten Baldassarri auf 36 Punkte aus.

Ergebnis Supersport-WM: Barcelona, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 3,472 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 3,717 4. Federico Caricasulo Ducati + 3,857 5. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 4,697 6. Niki Tuuli MV Agusta + 5,122 7. Adrian Huertas Kawasaki + 8,388 8. Jules Cluzel Yamaha + 8,536 9. Glenn van Straalen Yamaha + 8,790 10. Simon Jespersen Yamaha + 10,661 11. Leonardo Taccini Yamaha + 11,391 12. Raffaele De Rosa Ducati + 12,346 13. Yari Montella Kawasaki + 12,414 14. Andy Verdoia Yamaha + 12,436 15. Oliver Bayliss Ducati + 12,505 16. Unai Orradre Yamaha + 13,431 17. Marcel Brenner Yamaha + 13,646 18. Hannes Soomer Triumph + 14,805 19. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 15,904 20. Patrick Hobelsberger Yamaha + 15,961 21. Isaac Vinales Ducati + 16,218 22. Julian Giral Ducati + 16,327 23. Aleix Viu Yamaha + 16,531 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 20,890 25. Federico Fuligni Ducati + 24,558 26. Benjamin Currie Kawasaki + 25,466 27. Jeffrey Buis Kawasaki + 27,274 28. Marc Alcoba Yamaha + 42,348 29. Maximilian Kofler Ducati > 1 min out Nicolo Bulega Ducati out Stefano Manzi Triumph out Peter Sebestyen Yamaha

Supersport-WM: Barcelona, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Can Öncü Kawasaki + 2,014 sec 3. Stefano Manzi Triumph + 2,100 4. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 4,218 5. Federico Caricasulo Ducati + 8,792 6. Niki Tuuli MV Agusta + 8,863 7. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 9,848 8. Yari Montella Kawasaki + 9,849 9. Leonardo Taccini Yamaha + 11,544 10. Adrian Huertas Kawasaki + 11,584 11. Marcel Brenner Yamaha + 11,888 12. Simon Jespersen Yamaha + 12,768 13. Hannes Soomer Triumph + 13,618 14. Nicolo Bulega Ducati + 14,734 15. Jules Cluzel Yamaha + 16,608 16. Andy Verdoia Yamaha + 16,658 17. Patrick Hobelsberger Yamaha + 20,242 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 20,845 19. Julian Giral Ducati + 21,857 20. Peter Sebestyen Yamaha + 22,212 21. Federico Fuligni Ducati + 27,821 22. Aleix Viu Yamaha + 29,599 23. Isaac Vinales Ducati + 30,179 24. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 35,170 25. Maximilian Kofler Ducati + 36,712 26. Jeffrey Buis Kawasaki + 41,107 27. Marc Alcoba Yamaha + 44,966 out Oliver Bayliss Ducati out Raffaele De Rosa Ducati out Benjamin Currie Kawasaki out Unai Orradre Yamaha