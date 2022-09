Marcel Brenner brauste vom Krankenbett auf Platz 11

Die Chancen für ein starkes Supersport-Meeting in Barcelona standen für Marcel Brenner eher schlecht, doch der Yamaha-Pilot kratzte keine zwei Wochen nach einer Handoperation an den Top-10.

Am 13. September wurde Marcel Brenner in der Schweiz an der linken Hand operiert, wo die Fraktur in der linken Hand, die er sich bei einem Sturz im ersten Training auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours zugezogen hatte, mit einer Platte und acht Schrauben fixiert wurde. Dennoch wollte der 25-Jährige nur zehn Tage später unbedingt in Barcelona starten und erhielt auch am Donnerstag die Freigabe der Rennärzte.

Mit jeder Session lief es besser: Platz 21 im FP1, 17. im zweiten Training und in der Superpole überraschte der VFT-Yamaha-Pilot als Zwölfter. Einen Rückschlag musste Brenner im ersten Rennen hinnehmen, als er mit 13 sec Rückstand auf Platz 17 die Punkteränge verpasste.



«Leider konnte ich nach einer starken Superpole meine Startposition nicht ins Ziel bringen. Je länger das Rennen dauerte, desto schwieriger wurde es, um die Kurven zu kommen. Am Ende war ich machtlos, als in den letzten Runden eine Gruppe von Fahrern an mir vorbeirauschte. Ich hatte kein Gefühl mehr auf der Bremse, es war, als würde ich jedes Mal gleich stürzen», schilderte Brenner vom ersten Lauf. «Manchmal stand das Motorrad beim Beschleunigen komplett quer, obwohl ich den Gasgriff nur halb geöffnet hatte. In anderen Situationen fühlte ich mich jedoch sehr stark, zum Beispiel als ich direkt hinter Yari Montella fuhr. Aber für ein Überholmanöver hat es nie gereicht.»

Besser lief es im Sonntagsrennen: Brenner kam als 16. aus der ersten Runde und fuhr in einer großen Gruppe, die um Platz 9 kämpfte. Nach 18 Runden kreuzte er auf der elften Position die Ziellinie, nur 0,3 sec hinter dem neuntplatzierten Leonardo Taccini (Ten Kate Yamaha).



«Ich denke, ich bin nur als 20. in die erste Kurve eingebogen. Ich habe aber sofort gemerkt, dass alles passt und ich eine schnelle Pace gehen kann», berichtete der Yamaha-Pilot. «Gegen Ende des Rennens hatte ich es mit Fahrern wie Jules Cluzel und Nicolo Bulega zu tun, die offensichtlich in größeren Schwierigkeiten steckten. Es war kein Kinderspiel, diese erfahrenen Fahrer hinter mir zu lassen, aber nach ein paar Versuchen hat es jeweils geklappt. Der nächste war Simon Jespersen, mit dem ich bei meinem Angriff einen etwas heftigeren Kontakt hatte. Dafür habe ich mich aber gleich nach dem Rennen bei ihm entschuldigt. Am Ende fuhr ich hinter Adrian Huertas. Ich konnte ihm zwar folgen, aber es war nicht möglich, ihn zu überholen. Ich bin aber auch mit dem elften Platz zufrieden.»

Brenner weiter: «Ich hätte nie gedacht, dass ich an diesem Wochenende unter den ersten 15 landen würde. Wenn man bedenkt, dass ich am Mittwoch der Vorwoche das Krankenhaus verlassen durfte und danach nur ein paar Tage Zeit hatte, mich zu erholen, ist das wirklich unglaublich. Anfang dieser Woche hatte ich sogar noch Probleme, den Controller einer Spielkonsole richtig in die Hand zu nehmen. Aber ein paar Tage später gab es nicht die geringsten Schwierigkeiten, als ich auf mein Supersport-Bike stieg und mein Comeback gab.»

Ergebnis Supersport-WM: Barcelona, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 3,472 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 3,717 4. Federico Caricasulo Ducati + 3,857 5. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 4,697 6. Niki Tuuli MV Agusta + 5,122 7. Adrian Huertas Kawasaki + 8,388 8. Jules Cluzel Yamaha + 8,536 9. Glenn van Straalen Yamaha + 8,790 10. Simon Jespersen Yamaha + 10,661 11. Leonardo Taccini Yamaha + 11,391 12. Raffaele De Rosa Ducati + 12,346 13. Yari Montella Kawasaki + 12,414 14. Andy Verdoia Yamaha + 12,436 15. Oliver Bayliss Ducati + 12,505 16. Unai Orradre Yamaha + 13,431 17. Marcel Brenner Yamaha + 13,646 18. Hannes Soomer Triumph + 14,805 19. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 15,904 20. Patrick Hobelsberger Yamaha + 15,961 21. Isaac Vinales Ducati + 16,218 22. Julian Giral Ducati + 16,327 23. Aleix Viu Yamaha + 16,531 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 20,890 25. Federico Fuligni Ducati + 24,558 26. Benjamin Currie Kawasaki + 25,466 27. Jeffrey Buis Kawasaki + 27,274 28. Marc Alcoba Yamaha + 42,348 29. Maximilian Kofler Ducati > 1 min out Nicolo Bulega Ducati out Stefano Manzi Triumph out Peter Sebestyen Yamaha

Supersport-WM: Barcelona, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Can Öncü Kawasaki + 2,014 sec 3. Stefano Manzi Triumph + 2,100 4. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 4,218 5. Federico Caricasulo Ducati + 8,792 6. Niki Tuuli MV Agusta + 8,863 7. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 9,848 8. Yari Montella Kawasaki + 9,849 9. Leonardo Taccini Yamaha + 11,544 10. Adrian Huertas Kawasaki + 11,584 11. Marcel Brenner Yamaha + 11,888 12. Simon Jespersen Yamaha + 12,768 13. Hannes Soomer Triumph + 13,618 14. Nicolo Bulega Ducati + 14,734 15. Jules Cluzel Yamaha + 16,608 16. Andy Verdoia Yamaha + 16,658 17. Patrick Hobelsberger Yamaha + 20,242 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 20,845 19. Julian Giral Ducati + 21,857 20. Peter Sebestyen Yamaha + 22,212 21. Federico Fuligni Ducati + 27,821 22. Aleix Viu Yamaha + 29,599 23. Isaac Vinales Ducati + 30,179 24. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 35,170 25. Maximilian Kofler Ducati + 36,712 26. Jeffrey Buis Kawasaki + 41,107 27. Marc Alcoba Yamaha + 44,966 out Oliver Bayliss Ducati out Raffaele De Rosa Ducati out Benjamin Currie Kawasaki out Unai Orradre Yamaha