Marcel Brenner fragte sich: Wie ist es mit 280 km/h?

Supersport-WM-Pilot Marcel Brenner aus dem Yamaha-Team VFT ist nach dem Trainings-Freitag in Barcelona erleichtert, dass ihm seine kürzlich operierte Hand keine Probleme bereitet.

Am 13. September wurde Marcel Brenner in der Schweiz an der linken Hand operiert, wo Dr. Kay Jürgensen die Fraktur des vierten Mittelhandknochens mit einer Platte und acht Schrauben fixierte. Am Donnerstag bekam der 25-Jährige von den Rennärzten in Montmelo die Starterlaubnis für das erste freie Training am Freitagmorgen. Nach diesem musste er erneut vorstellig werden und bekam anschließend die Starterlaubnis für das restliche Wochenende.

In der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 landete er auf dem 18. Platz, knapp 2 sec hinter dem überragenden Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha), der bereits dem Zweiten über eine Sekunde abnahm.

«Das Erfreulichste vorweg: Die Hand macht bisher keine Probleme», hielt Brenner fest. «Trotzdem ging ich mit einem mulmigen Gefühl ins erste Training, nachdem ich morgens mit dem Roller zur Clinica Mobile gefahren war, um mir einen Verband anlegen zu lassen. Als ich dort ankam, spürte ich beim Bremsen einen stechenden Schmerz. Dann dachte ich mir, gute Nacht, was passiert, wenn ich meine Rennmaschine nach der langen Geraden mit 280 km/h bremsen muss? Aber ich war überrascht, dass ich in beiden Trainings keine Schmerzen hatte. Ich denke, die Kompression im Handschuh ist so gut, dass ich nichts gespürt habe. Trotzdem war das Vertrauen anfangs nicht da. Dazu brauchte es die erste Session, während ich mich in der zweiten schon wieder voll auf das Motorradfahren konzentrieren konnte. Die Hand war völlig aus dem Spiel.»

Der Berner weiter: «Ich war überrascht, dass wir vom Speed her so gut dabei waren. Im FP1 war es natürlich ein bisschen schwieriger, aber am Nachmittag konnten wir einen guten Schritt machen. In der Gesamtwertung bin ich nur 18. geworden, aber die Abstände sind unglaublich eng; zwei Zehntelsekunden schneller und ich wäre am Freitag in den Top-10 gelandet. Diese Klasse wird immer umkämpfter. Nach diesem guten Start bin ich schon auf Samstag gespannt, denn es soll regnen. Aber ich nehme es, wie es kommt. Regen sollte mir ein bisschen in die Hand spielen, denn die Belastung im Nassen ist nicht so groß. Bisher habe ich keine Probleme, außer dass mir die rechte Hand ein bisschen weh tut. Weil ich mit der linken nicht so viel Druck ausüben kann, war mein rechter Unterarm nach dem ersten Training steinhart. Aber ich bin zuversichtlich, bis Sonntag gut über die Runden zu kommen.»

Ergebnis Supersport-WM: Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:44,507 min 2. Nicolo Bulega Ducati 1:45,522 + 1,015 sec 3. Niki Tuuli MV Agusta 1:45,664 + 1,157 4. Can Öncü Kawasaki 1:45,669 + 1,162 5. Jules Cluzel Yamaha 1:45,804 + 1,297 6. Stefano Manzi Triumph 1:45,936 + 1,429 7. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:45,969 + 1,462 8. Federico Caricasulo Ducati 1:45,988 + 1,481 9. Yari Montella Kawasaki 1:46,147 + 1,640 10. Bahattin Sofuoglu MV Agusta 1:46,208 + 1,701 11. Raffaele De Rosa Ducati 1:46,212 + 1,705 12. Glenn van Straalen Yamaha 1:46,256 + 1,749 13. Isaac Vinales Ducati 1:46,264 + 1,757 14. Adrian Huertas Kawasaki 1:46,332 + 1,825 15. Oliver Bayliss Ducati 1:46,433 + 1,926 16. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:46,466 + 1,959 17. Marcel Brenner Yamaha 1:46,471 + 1,964 18. Simon Jespersen Yamaha 1:46,543 + 2,036 19. Julian Giral Ducati 1:46,584 + 2,077 20. Peter Sebestyen Yamaha 1:46,626 + 2,119 21. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:46,675 + 2,168 22. Hannes Soomer Triumph 1:46,720 + 2,213 23. Andy Verdoia Yamaha 1:46,791 + 2,284 24. Leonardo Taccini Yamaha 1:46,860 + 2,353 25. Aleix Viu Yamaha 1:47,080 + 2,573 26. Ondrej Vostatek Yamaha 1:47,087 + 2,580 27. Unai Orradre Yamaha 1:47,266 + 2,759 28. Benjamin Currie Kawasaki 1:47,506 + 2,999 29. Jeffrey Buis Kawasaki 1:47,721 + 3,214 30. Federico Fuligni Ducati 1:47,806 + 3,299 31. Marc Alcoba Yamaha 1:47,866 + 3,359 32. Maximilian Kofler Ducati 1:48,291 + 3,784