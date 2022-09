Podium für Triumph: Anschluss an die Spitze geschafft

Triumph-Werksfahrer Stefano Manzi brauste bei der Supersport-WM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zum dritten Mal in dieser Saison aufs Podium. Das beweist: Das Balance-System funktioniert.

Mit jedem weiteren Event in der Supersport-WM 2022 arbeitet die Balance-Regel zwischen den sehr unterschiedlichen Motorrädern von Yamaha, Kawasaki, Triumph, MV Agusta und Ducati mit vier, drei und zwei Zylindern sowie 600 bis 955 ccm immer besser.

In Most, bei den letzten Rennen vor der Sommerpause, wurde Triumph-Werksfahrer Stefano Manzi Zweiter und Dritter, auch wenn man dazu sagen muss, dass Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) dort einmal stürzte und einmal disqualifiziert wurde.

© Gold & Goose Willkommen in Barcelona © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Cluzel und Huertas © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Öncü, Baldassarri, Manzi © Gold & Goose Caricasulo und Baldassarri © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Manzi und Baldassarri © Gold & Goose Öncü, Aegerter, Baldassarri © Gold & Goose Huertas und De Rosa © Gold & Goose Leonardo Taccini © Gold & Goose Baldassarri, Öncü, Manzi © Gold & Goose Jesperson, De Rosa, Van Straalen © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt beide Läufe in Barcelona © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, Öncü © Gold & Goose Öncü, Aegerter, Manzi © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

In Barcelona am vergangenen Wochenende erreichte Manzi den dritten Platz im zweiten Rennen hinter Aegerter und Can Öncü (Kawasaki Puccetti) aus eigener Kraft. Und das, obwohl er im Qualifying auf Startplatz 17 gestrandet war.

«Unter diesen Voraussetzungen hatte ich nicht erwartet, mit Domi um den Sieg kämpfen zu können», sagte Manzi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im ersten Rennen hatte ich einen guten Start, musste aber nach einigen Runden mit Getriebeproblemen aufgeben. Das Team löste das Problem und ich konnte schon in den ersten Runden viele Fahrer überholen. Alle achteten darauf, die Reifen in den schnellen Kurven nicht zu überhitzen. Als ich in der vordersten Gruppe ankam, konnte ich meine Pace weiterfahren. Als ich an Baldassarri vorbei war, hatte ich innerhalb einer Runde 0,8 sec Vorsprung. Da war mir klar, dass ich es aufs Podium schaffen würde. Ich wollte aber das Bestmögliche herausholen und konnte auch Can Öncü überholen, in der letzten Runde leistete ich mir aber meinen einzigen Fehler im Rennen und kam mit dem Hinterreifen aufs Grün, weshalb ich eine Position zurückgestuft wurde. Mein Vorderrad war noch auf den Kerbs, das Hinterrad rutschte runter. Das war etwas unglücklich, aber so sind die Regeln. Platz 2 wäre besser gewesen, Dritter ist nach dem schwierigen Wochenende in Magny-Cours aber auch etwas. Dort waren meine Rennen sehr schlecht.»

Mit 133 Punkten ist Manzi Fünfter in der Weltmeisterschaft, zum Dritten Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) fehlen ihm 38 Punkte. Aegerter (336) und Baldassarri (300) an der Spitze sind bereits weit enteilt.

Ergebnis Supersport-WM: Barcelona, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 3,472 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 3,717 4. Federico Caricasulo Ducati + 3,857 5. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 4,697 6. Niki Tuuli MV Agusta + 5,122 7. Adrian Huertas Kawasaki + 8,388 8. Jules Cluzel Yamaha + 8,536 9. Glenn van Straalen Yamaha + 8,790 10. Simon Jespersen Yamaha + 10,661 11. Leonardo Taccini Yamaha + 11,391 12. Raffaele De Rosa Ducati + 12,346 13. Yari Montella Kawasaki + 12,414 14. Andy Verdoia Yamaha + 12,436 15. Oliver Bayliss Ducati + 12,505 16. Unai Orradre Yamaha + 13,431 17. Marcel Brenner Yamaha + 13,646 18. Hannes Soomer Triumph + 14,805 19. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 15,904 20. Patrick Hobelsberger Yamaha + 15,961 21. Isaac Vinales Ducati + 16,218 22. Julian Giral Ducati + 16,327 23. Aleix Viu Yamaha + 16,531 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 20,890 25. Federico Fuligni Ducati + 24,558 26. Benjamin Currie Kawasaki + 25,466 27. Jeffrey Buis Kawasaki + 27,274 28. Marc Alcoba Yamaha + 42,348 29. Maximilian Kofler Ducati > 1 min out Nicolo Bulega Ducati out Stefano Manzi Triumph out Peter Sebestyen Yamaha

Supersport-WM: Barcelona, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Can Öncü Kawasaki + 2,014 sec 3. Stefano Manzi Triumph + 2,100 4. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 4,218 5. Federico Caricasulo Ducati + 8,792 6. Niki Tuuli MV Agusta + 8,863 7. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 9,848 8. Yari Montella Kawasaki + 9,849 9. Leonardo Taccini Yamaha + 11,544 10. Adrian Huertas Kawasaki + 11,584 11. Marcel Brenner Yamaha + 11,888 12. Simon Jespersen Yamaha + 12,768 13. Hannes Soomer Triumph + 13,618 14. Nicolo Bulega Ducati + 14,734 15. Jules Cluzel Yamaha + 16,608 16. Andy Verdoia Yamaha + 16,658 17. Patrick Hobelsberger Yamaha + 20,242 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 20,845 19. Julian Giral Ducati + 21,857 20. Peter Sebestyen Yamaha + 22,212 21. Federico Fuligni Ducati + 27,821 22. Aleix Viu Yamaha + 29,599 23. Isaac Vinales Ducati + 30,179 24. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 35,170 25. Maximilian Kofler Ducati + 36,712 26. Jeffrey Buis Kawasaki + 41,107 27. Marc Alcoba Yamaha + 44,966 out Oliver Bayliss Ducati out Raffaele De Rosa Ducati out Benjamin Currie Kawasaki out Unai Orradre Yamaha