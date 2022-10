Portimao, FP1: MV Agusta und Triumph schocken Yamaha

Das erste freie Training der Supersport-WM in Portimao beendete überraschend Niki Tuuli auf der MV Agusta F3 800 als Schnellster vor Triumph-Werksfahrer Stefano Manzi. WM-Leader Domi Aegerter wurde Fünfter.

Den Supersport-Streckenrekord im Autodromo Internacional do Algarve hält seit 2021 Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) mit 1:43,908 min, aufgestellt in der Superpole.



Der Franzose war es auch, der zur Halbzeit der ersten 45-minütigen Trainings-Session das Feld 0,001 sec vor Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) und 0,021 sec vor Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) anführte.

In den letzten zehn Minuten gingen die Fahrer auf Zeitenjagd. Zuerst übernahm Niki Tuuli aus dem Team MV Agusta Reparto Corse die Führung, dann Baldassarri und wenig später Triumph-Werksfahrer Stefano Manzi. In den letzten Sekunden stürmte Tuuli zurück an die Spitze, der Finne beendete das Training vor Manzi, Federico Caricasulo (Althea Ducati), Baldassarri, Aegerter und Bulega (Aruba.it Ducati) als Schnellster. Der WM-Dritte Can Öncü (Kawasaki Puccetti) wurde Neunter.

Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) fuhr im 32 Mann starken Feld auf Position 15, der Schweizer Marcel Brenner aus dem Team VFT Yamaha wurde 22.

Max Kofler (Platz 27) aus dem Team CM Ducati fährt in Portugal sein vorläufig letztes Rennen in der Supersport-WM. Er hat sich mit seinem Team im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, nach Portimao getrennte Wege zu gehen. Die drei Übersee-Events in Argentinien, Indonesien und Australien am Saisonende wird der Italiener Luca Bernardi bestreiten.

Ergebnisse Supersport-WM Portimao, FP1:

1. Tuuli, MV Agusta, 1:44,360 min

2. Manzi, Triumph, +0,233 sec

3. Caricasulo, Ducati, +0,246

4. Baldassarri, Yamaha, +0,308

5. Aegerter, Yamaha, +0,349

6. Bulega, Ducati, +0,472

7. De Rosa, Ducati, 0,488

8. Cluzel, Yamaha, +0,520

9. Öncü, Kawasaki, +0,614

10. Soomer, Triumph, +0,772

11. Vinales, Ducati, +0,850

12. Verdoia, Yamaha, +1,027

13. Taccini, Yamaha, +1,075

14. Van Straalen, Yamaha, +1,160

15. Hobelsberger, Yamaha, +1,172

22. Brenner, Yamaha, +1,778

27. Kofler, Ducati, +2,791