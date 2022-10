Fix: Marcel Schrötter mit MV Agusta in Supersport-WM

2008 bestritt Marcel Schrötter seinen ersten Grand Prix in der 125er-Klasse, seit 2010 ist er fester Bestandteil des MotoGP-Paddocks. 2023 schlägt der 29-Jährige einen neuen Karriereweg ein und wird Supersport-WM fahren.

2012 fuhr Marcel Schrötter sein erstes Rennen in der Moto2-WM, seither war der Bayer immer in der mittleren Hubraumkategorie am Start und eroberte in bislang 178 Rennen einen zweiten Rang und drei dritte Plätze. Die beste WM-Platzierung gelang dem inzwischen 29-Jährigen in den Jahren 2018 und 2019 mit dem süddeutschen Team Liqui Moly Intact GP als Achter. Drei Rennen vor Schluss dieser Saison liegt Schrötter auf dem elften Gesamtrang.

Am Donnerstag einigte sich Schrötter-Manager Michael Kories in Portimao mit Andrea Quadranti, dem Eigentümer des Supersport-WM-Teams MV Agusta Reparto Corse, auf eine Zusammenarbeit für 2023. Dieses Wochenende wird das Abkommen verlautbart, Marcel wird Teamkollege von Bahattin Sofuoglu.

MV Agusta hat in der Supersport-WM viel erreicht, nur der WM-Titel fehlt noch. Seit 2013 haben neun Fahrer für 50 Podestplätze gesorgt, darunter neun Siege. Es wurden 2104 Punkte und 16 Pole-Positions erobert, dazu 13 Mal die schnellste Rennrunde gedreht. Bis 2021 kam die F3 675 zum Einsatz, seit diesem Jahr die F3 800.

Mit Abstand erfolgreichster Fahrer auf MV Agusta ist der Franzose Jules Cluzel mit acht Siegen, sieben zweiten und vier dritten Plätzen. 2014 und 2016 wurde der 33-Jährige, der nach dieser Saison seine Karriere beendet, Vizeweltmeister.

In dieser Saison fahren Niki Tuuli und Sofuoglu für MV Agusta, sie liegen derzeit in der WM auf den Rängen 10 und 14, wobei der Finne verletzungsbedingt die Rennen in Estoril, Misano und Donington Park verpasst hat.

Erfolge von MV Agusta in der Supersport-WM:



Siege:

8 x Jules Cluzel

1 x Robert Rolfo



2. Plätze:

7 x Jules Cluzel

3 x Raffaele De Rosa

1 x Lorenzo Zanetti

1 x Roberto Rolfo



3. Plätze:

8 x Raffaele De Rosa

5 x Lorenzo Zanetti

4 x Jules Cluzel

3 x PJ Jacobsen

3 x Niki Tuuli

2 x Roberto Rolfo

2 x Gino Rea

1 x Christian Iddon

1 x Nicolas Terol