Portimão: Dominique Aegerter in Rekordzeit auf Pole

WM-Leader Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) sicherte sich beim Meeting in Portimão die sechste Pole der Supersport-WM 2022. Sein Hauptrivale Lorenzo Baldassarri stürzte.

Bei der Superpole der Supersport-WM handelt es sich um ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 20 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Zu Beginn der Superpole um 10:25 Uhr Ortszeit herrschte Sonnenschein und war es bereits 23 Grad Celsius warm.

Etwas überraschend wurden die freien Trainings am Freitag von den Bikes der ‹next generation› bestimmt. Von den zahlenmäßig dominierenden Yamaha-Piloten konnten lediglich Dominique Aegerter, Lorenzo Baldassarri und Jules Cluzel mithalten.

Die erste beeindruckende Rundenzeit kam aber von Glenn Van Straalen in 1:43,985 min, einem Yamaha-Piloten. Dann brannte Aegerter in 1:43,537 min über die Linie und war damit um 0,4 sec schneller als der bisherige Rekordhalter (Jules Cluzel 2021 mit Yamaha in 1:43,908 min). Nach neun Minuten übernahm der in Portimão gut aufgelegte Ducati-Pilot Federico Caricasulo in 1:43,357 min die Führung.

Bei Halbzeit holten sich die Piloten für einen zweiten Versuch einen neuen Hinterreifen ab. In der Supersport-Kategorie wird im Qualifying grundsätzlich der weiche Rennreifen SCX eingesetzt.

Die heiße Phase der Superpole eröffnete Baldassarri mit einem Sturz– der Hauptkonkurrent von WM-Leader Aegerter wurde bis zum Ende auf die achte Position durchgereicht.

Erneut fuhr Aegerter in 1:43,207 min an die Spitze, doch nur Augenblicke später wurde der Schweizer von Raffaele De Rosa (Ducati) in 1:43,307auf Platz 2 verdrängt. Den Schlusspunkt setzte aber wieder Aegerter, der sich in 1:43,065 min die Pole holte.

Nachdem De Rosa die beste Runde gestrichen wurde, komplettieren Caricasulo und Cluzel die erste Startreihe. Die zweite Reihe besteht aus Stefano Manzi (4./Triumph), Niki Tuuli (MV Agusta) und Van Straalen. Die beste Kawasaki stellte Yari Montella auf Startplatz 11.

Die übrigen deutschsprachigen Teilnehmer qualifizierten sich außerhalb der Top-12. Marcel Brenner (VFT Yamaha) wurde 13., Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) landete auf Platz 18 und Max Kofler (CM Ducati) auf 26.