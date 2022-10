Domi Aegerter unterlag in wilden Windschattenduellen

Wenn Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) in dieser Saison die Zielflagge sah, dann stand er auf dem Podium. Im Supersport-Rennen am Samstag in Portimao schrammte er an diesem als Vierter zum ersten Mal vorbei.

Most war eine Nullrunde für Domi Aegerter: Im ersten Rennen wurde er abgeschossen, für das zweite disqualifiziert. In den restlichen 14 Läufen vor Portimao stand der Schweizer immer auf dem Podest, grandiose zwölfmal als Sieger.

In Portugal kam der Weltmeister zum ersten Mal in dieser Saison ins Ziel und stand anschließend nicht auf dem Podium: Winzige 0,309 sec fehlten Aegerter auf Sieger Stefano Manzi (Dynavolt Triumph), doch auch Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) und Federico Caricasulo (Althea Ducati) kreuzten vor ihm den Zielstrich.

Das Rennen war atemraubend spannend, mit Triumph, Yamaha, Ducati und MV Agusta schafften es vier Hersteller in die Top-5.

Aegerter hatte sich in Rekordzeit für die Pole-Position qualifiziert, entschlossen setzte sich der 32-Jährige mehrmals an die Spitze des Feldes und versuchte auch jedes Mal, sich abzusetzen. Spätestens auf den Geraden wurde er aber wieder eingeholt, bis sich die Situation in der letzten Runde zuspitzte und Domi durch heftige Attacken seiner Gegner auf den vierten Platz zurückfiel.

«Ich habe ein spannendes Rennen erwartet, denn die Gerade hier ist sehr lang», schilderte der WM-Führende. «Und wie ich erwartet habe, gab es wilde Windschattenduelle. Es ist ein bisschen schade, dass die Distanz auf zwölf Runden verkürzt wurde. Ich wünsche den beiden Fahrern, die im Supersport-300-Rennen gestürzt sind, das Beste. Am Ende haben wir leider nur den vierten Platz belegt. Das sind wichtige Punkte für die Meisterschaft, aber leider haben wir unser Ziel, vor Baldassarri ins Ziel zu kommen, nicht erreicht.»

Domi weiter: «Es waren immer sechs bis sieben Fahrer und vier verschiedene Hersteller in der Spitzengruppe, die sich einen harten Kampf um den Sieg lieferten. Leider haben wir diesen Kampf nicht gewonnen. Aber aus meiner Sicht wegen der vielen Windschattengefechte und nicht auf der Strecke in den kurvigen Abschnitten. So hoffe ich auf die volle Distanz am Sonntag, wir werden uns etwas anders vorbereiten, was das Windschattenfahren angeht. Oder eine andere Taktik wählen, die es mir erlaubt, einen kleinen Vorsprung aufzubauen. Ich bin sicher, dass wir am Sonntag etwas in der Tasche haben, sodass wir bis zum Schluss ums Podium und sogar den Sieg kämpfen können.»

Aegerters Vorsprung in der Weltmeisterschaft gegenüber Baldassarri schrumpfte um sieben Punkte auf 29.

Ergebnis Supersport-WM: Portimão, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Stefano Manzi Triumph 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,011 sec 3. Federico Caricasulo Ducati + 0,128 4. Dominique Aegerter Yamaha + 0,309 5. Niki Tuuli MV Agusta + 1,732 6. Raffaele De Rosa Ducati + 2,638 7. Jules Cluzel Yamaha + 3,583 8. Hannes Soomer Triumph + 6,491 9. Can Öncü Kawasaki + 6,774 10. Isaac Vinales Ducati + 6,815 11. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 6,844 12. Glenn Van Straalen Yamaha + 7,090 13. Yari Montella Kawasaki + 8,881 14. Peter Sebestyen Yamaha + 12,193 15. Nicolo Bulega Ducati + 16,202 16. Simon Jespersen Yamaha + 17,641 17. Johan Gimbert Yamaha + 19,134 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 19,216 19. Federico Fuligni Ducati + 20,675 20. Oliver Bayliss Ducati + 20,685 21. Andy Verdoia Yamaha + 21,286 22. Benjamin Currie Kawasaki + 30,261 23. Maximilian Kofler Ducati + 30,703 24. Jeffrey Buis Kawasaki + 34,914 25. Joan Diaz Corbella Yamaha + 39,167 26. Patrick Hobelsberger Yamaha + 57,374 27. Leonardo Taccini Yamaha > 1 min 28. Thomas Booth-Amos Kawasaki > 1 min out Tom Edwards Yamaha out Adrian Huertas Kawasaki out Marcel Brenner Yamaha out Meikon Kawakami Yamaha