Patrick Hobelsberger: Ominöses Kupplungs-Problem

So hatte sich Patrick Hobelsberger aus dem Team Kallio Yamaha den letzten Europa-Event der Supersport-WM in Portimao nicht vorgestellt: Im ersten Rennen musste er durchs Kiesbett, im zweiten wurde es nur Platz 18.

Seit Rang 12 im ersten Rennen in Most am 30. Juli hat Patrick Hobelsberger keine WM-Punkte mehr geholt. In Portimao am vergangenen Wochenende ging er ebenso leer aus wie bei den vorangegangenen Veranstaltungen in Barcelona und Magny-Cours.

«Ich hatte ab FP1 am Freitag das gleiche Problem», schilderte Hobelsberger SPEEDWEEK.com. «Ein Problem mit dem ersten Gang, das von der Kupplung kam. Ich konnte keine Kurven im ersten Gang fahren, weil die Kupplung dann aufmachte. Das Team hatte das Problem noch nie, ich auch nicht. Das war ganz seltsam. Dafür war meine Qualizeit sehr gut.»

Der Bayer stand im 32 Fahrer starken Feld auf Grid-Position 18, im ersten Rennen machte er gleich zu Beginn einen Fehler: «Ich langte zu stark in die Bremse, hatte einen Stoppie und musste ins Kiesbett. Es ging bis zu den Airfences, dort habe ich das Moped dann neu gestartet und bin weitergefahren. Das Problem mit der Kupplung war danach noch schlimmer als in der Quali. Ich habe dabei bestimmt 35 sec verloren, bin das Rennen aber zu Ende gefahren, damit das Team die Daten hat.»

Hobelsberger kam als 26. und Letzter ins Ziel, das Kallio-Team hatte anschließend aber zumindest eine Vorstellung von dem Problem.



«Wir waren uns sicher, dass wir das Problem gefunden hatten», hielt der Deutsche Meister von 2021 fest. «Wir bauten ein neues Teil ein, das war aber aus der Schachtel heraus defekt. Ich konnte in der Session deswegen keine einzige Runde drehen.»

Im zweiten Rennen sah der Landauer die Zielflagge als 18., knapp 30 sec hinter Sieger und WM-Leader Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha). «Wir hatten die Übersetzung geändert, damit der zweite Gang in den Spitzkehren ausreicht», so Hobelsberger. «Dadurch war der sechste Gang aber zu kurz und ich verlor im Drehzahlbegrenzer so viel Zeit, dass es am Ende der Geraden leicht war, mich aus dem Windschatten zu überholen. Ich gab trotzdem alles.»

Nach 18 von 24 Rennen hat «Pax», der Estoril verpasste und in Misano, Donington sowie Most verletzungsbedingt gehandicapt war, 21 Punkte auf dem Konto und liegt auf dem 25. Gesamtrang. Der 26-Jährige hat jetzt noch die Übersee-Events in Argentinien, Indonesien und Australien, um sich für 2023 zu empfehlen. Denn sein Team Kallio Yamaha wird sich wegen finanzieller Probleme aus der Supersport-WM zurückziehen.