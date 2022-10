Marcel Schrötter: Debüt in SSP-WM schon im November 11.10.2022 - 12:29 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Marcel Schrötter fährt bereits Ende November in der Supersport-WM

Am 6. November geht die GP-Karriere von Marcel Schrötter in Valencia zu Ende, 2023 bestreitet er für MV Agusta die Supersport-WM. Überraschend wird der Bayer noch dieses Jahr sein erstes Rennen in dieser Klasse fahren.