San Juan, FP2: Domi Aegerter kontert mit der Bestzeit

Nach einem verhaltenen neunten Platz im ersten Training sorgte Ten Kate Yamaha-Ass Dominique Aegerter im zweiten Training der Supersport-WM 2022 in San Juan für die Tagesbestzeit. Alle fünf Hersteller in den Top-7.

Im FP1 am Vormittag sorgte Jules Cluzel in 1:42,363 min für die Bestzeit. Der Franzose, der seinen Rücktritt zum Ende der Saison erklärte, möchte unbedingt noch einen Sieg in der Supersport-WM 2022 einfahren. San Juan könnte eine gute Gelegenheit für den Yamaha-Piloten sein – 2021 hatte er hier beide Siege geholt und dabei auch für den Rundenrekord von 1:41,906 min sowie den Pole-Rekord von 1:41,740 min gesorgt.

Nachdem mehrere Sessions auf der 4,3 km langen Piste absolviert wurden, konnte man im zweiten Training der mittleren Kategorie schnellere Rundenzeiten erwarten.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach nur sieben Niki Tuuli auf der MV Agusta F3 800. In 1:42,818 min war der Finne eine halbe Sekunde schneller als Cluzel auf Platz 2. Nachdem Dominique Aegerter im ersten Training mit 0,9 sec nur Neunter war, erreichte der Ten Kate Yamaha-Pilot im FP2 nach zehn Minuten als einer der ersten Teilnehmer eine Zeitverbesserung.

Nach zwischenzeitlicher Führung der Ducati-Piloten Federico Caricasulo (Althea) und Raffaele De Rosa (Orelac) übernahm nach 20 von 45 Minuten Cluzel in 1:42,719 min die Spitze im FP2-Klassement. Von Top-Zeiten war bei Halbzeit aber noch nicht viel zu sehen.

Das änderte sich aber nur Augenblicke später, als sich Caricasulo und De Rosa ein Duell um die Bestzeit lieferten. In 1:42,337 min markierte der immer stärker werdende Althea-Pilot die zu diesem Zeitpunkt schnellste Zeit an diesem Wochenende.

Bei noch 17 Minuten wurde die Session nach einem Sturz von Gaststarter Baris Sahin abgebrochen. Der Schweizer wurde von einem mächtigen Highsider hoch in die Luft geschleudert und schlug hart auf dem Asphalt auf, auch seine Yamaha blieb auf der Strecke liegen. Nachdem Sahin aufstand und einige Schritte ging, kauerte er sich neben die Strecke und wurde von Sanitätern geborgen. Sahin war und blieb Letzter. Angesichts 5,8 sec Rückstand, 2 sec hinter dem Vorletzten, ist das Level in der Weltmeisterschaft für den 26-Jährigen offensichtlich zu hoch.

Bei Restart stürmten alle Piloten für einen letzten Run auf die Strecke. Erwartungsgemäß legen die Supersport-Asse in den letzten Minuten der Session noch eine Schippe drauf, so auch dieses Mal. Während sich Caricasulo geringfügig steigerte, brannte Aegerter nach Ablauf der Zeit in 1:42,271 min die schnellste Zeit in den Asphalt.

In der kombinierten Zeitenliste führt der Weltmeister knapp vor Caricasulo und Cluzel. Innerhalb 0,2 sec zur Spitzen blieben Can Öncü (Kawasaki) und De Rosa.

Einen guten Einstand in der Supersport-WM gab Bradley Smith. Der Engländer stellte die zweite Ten Kate Yamaha mit 1,1 sec Rückstand auf die zwölfte Position.

Die Rückkehr in die Supersport-Kategorie ist für Luca Bernardi nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Der Italiener, der bei CM Ducati den Platz von Max Kofler übernahm, landete mit 2,3 sec Rückstand auf der 21. Position. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass der 21-Jährige weder die V2-Ducati noch die Rennstrecke kannte.

Langsamer waren nur Patrick Hobelsberger (22./Kallio Yamaha) und Sahin (23.).

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:42,271 min 2. Federico Caricasulo Ducati 1:42,280 + 0,009 sec 3. Jules Cluzel Yamaha 1:42,363 + 0,092 4. Can Öncü Kawasaki 1:42,457 + 0,186 5. Raffaele De Rosa Ducati 1:42,461 + 0,190 6. Stefano Manzi Triumph 1:42,592 + 0,321 7. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,594 + 0,323 8. Andy Verdoia Yamaha 1:42,804 + 0,533 9. Nicolo Bulega Ducati 1:42,882 + 0,611 10. Peter Sebestyen Yamaha 1:42,905 + 0,634 11. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:43,030 + 0,759 12. Glenn Van Straalen Yamaha 1:43,224 + 0,953 13. Bradley Smith Yamaha 1:43,404 + 1,133 14. Oliver Bayliss Ducati 1:43,581 + 1,310 15. Hannes Soomer Triumph 1:43,764 + 1,493 16. Yari Montella Kawasaki 1:43,915 + 1,644 17. Adrian Huertas Kawasaki 1:44,101 + 1,830 18. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:44,128 + 1,857 19. Marcel Brenner Yamaha 1:44,214 + 1,943 20. Ondrej Vostatek Yamaha 1:44,487 + 2,216 21. Luca Bernardi Ducati 1:44,586 + 2,315 22. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:45,639 + 3,368 23. Baris Sahin Yamaha 1:48,075 + 5,804