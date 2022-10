Bradley Smith bei Ten Kate – nach 2 Bier sagte er zu

Bradley Smith wagt sich in San Juan Villicum an die umkämpfte Supersport-WM

Es war eine Überraschung, als Bradley Smith von Ten Kate Yamaha als Ersatz für den verletzten Leonardo Taccini verpflichtet wurde. Der ehemalige MotoGP-Pilot gibt beim Meeting in San Juan sein Debüt in der Supersport-WM.

Mit Bradley Smith gelang dem Yamaha-Team Ten Kate ein Coup. Der 31-Jährige aus Oxford bringt viel Erfahrung aus dem GP-Paddock mit, er fuhr die 125er-WM, Moto2 und MotoGP sowie zuletzt wie Supersport-Dominator Dominique Aegerter auch die MotoE. Der Deal, den Engländer als Ersatz für den verletzten Leonardo Taccini zu verpflichten, kam per Zufall zustande.

«Ganz ehrlich, wirklich geplant war das nicht», sagte Smith im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich war in Portimão zur Superbike-WM, weil es das letzte Rennen von Eugene Laverty in Europa war – wir haben zweieinhalb Jahre lang im selben Block gewohnt und kennen uns schon lange. Es war etwas Besonderes, dort hinzugehen und sein letztes Rennen zu feiern. Ich ging die Treppe von der Hospitality hinunter und stieß dort mit Kervin Bos zusammen, der meinte, dass er mit mir am nächsten Tag einen Kaffee trinken möchte.»

Bos ist der Teammanager von Ten Kate Yamaha.

Smith weiter: «Wir setzten uns also hin, tranken einen Kaffee und ich wusste nicht, worum es gehen würde. Dann erzählte er mir von dem Sturz und dass sein Fahrer ein gebrochenes Handgelenk hat – und ob ich Interesse an Argentinien hätte. Nach ein oder zwei Bieren sagte ich ‹warum nicht, versuchen wir es›. Ich hatte in den letzten Jahren einige Gelegenheiten, zurückzukommen und Rennen zu fahren. Ich habe wahrscheinlich immer zu lange darüber nachgedacht und hatte nie das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt war oder dass ich gut vorbereitet war. Der Alkohol hat mir vielleicht das Grübeln abgenommen.»

Angesichts der Aegerter-Ergebnisse in den vergangenen zwei Jahren ist offensichtlich, dass das niederländische Team bestens aufgestellt ist.

«In erster Linie sind das Motorrad und das Team – die aktuellen Weltmeister. Das kann man nicht nein sagen», weiß Smith. «Aber der Gedanke, nach 80 Prozent der Saison in eine so umkämpfte Serie einzusteigen, ist definitiv etwas irre. Aber wir werden es probieren und sehen, was ich tun kann. Vorbereiten konnte ich mich nicht, ich bin seit 2012 keine 600er mehr gefahren, das war in der Moto2. Ich kann mich aber auch nicht darauf zurückziehen, dass ich die 600er nicht kenne. In unserer Racing-School in Italien fahren wir sie, aber ich bin sie nie mit vollem Einsatz gefahren.»

Der Auftritt von Smith in Argentinien könnte eine einmalige Sache sein, da Taccini rechtzeitig für die Rennen in Mandalika und Phillip Island wieder fit sein soll.