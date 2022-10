San Juan, FP1: Yamaha vorne – doch Aegerter nur 9.

Vorjahres-Doppelsieger Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) beendete das erste freie Training der Supersport-WM in San Juan in Argentinien als Schnellster. Dominique Aegerter strandete auf Platz 9.

Verglichen mit den meisten europäischen Rennstrecken wird auf dem Circuito San Juan Villicum wenig gefahren. Entsprechend langsam sind die Zeiten, bis der Staub der umgebenen Steinwüste weggefahren und eine Gummischicht gelegt ist.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach zwölf Minuten Niki Tuuli auf der MV Agusta F3 800, mit 1:43,063 min fuhr der Finne eine halbe Sekunde schneller als Can Öncü (Kawasaki Puccetti) auf Platz 2.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde drehte Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) 2021 in 1:41,906 min. Im gleichen Jahr stellte der Franzose den Pole-Rekord 1:41,740 min auf.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session führte Öncü mit 1:42,928 min. Dem Türken liegt die Strecke, im Vorjahr wurde er dort Zweiter und Dritter. 16 Minuten vor Schluss übernahm Cluzel mit 1:42,811 min die Führung, der Franzose hat 2021 beide Rennen im Autodromo Villicum gewonnen.

Die letzten zwölf Minuten führte Öncü das Feld an, doch beim Fallen der Zielflagge schnappte sich Cluzel mit 1:42,363 min Platz 1. Der Franzose blieb damit 0,094 sec vor Öncü.

Ducati und Triumph hatten keinerlei Daten von der Rennstrecke, da sie erst seit diesem Jahr in der Supersport-WM dabei sind. MV Agusta hat zwar ebenfalls ein neues Motorrad, die Norditaliener waren in den vergangenen Jahren aber mit der F3 675 am Start.

Umso erstaunlicher sind die Positionen 3 von Tuuli (MV Agusta) und 4 von Raffaele De Rosa (Ducati).

Weltmeister Dominique Aegerter wurde mit 0,915 sec Rückstand lediglich Neunter, Stefano Manzi brachte die beste Triumph auf Rang 11.

Der ehemalige MotoGP-Pilot Bradley Smith, der bei Ten Kate Yamaha statt dem verletzten Leo Taccini fährt, kam auf Rang 14, der Schweizer Marcel Brenner (VFT Yamaha) wurde 18.

Patrick Hobelsberger aus dem Team Kallio Yamaha tat sich auf der für ihn neuen Strecke schwer und landete im 23 Mann starken Feld mit 4,139 sec Rückstand auf dem vorletzten Platz. Nur der Schweizer Wildcard-Fahrer Baris Sahin war langsamer.

Ergebnisse Supersport-WM San Juan/RA, FP1:

1. Cluzel, Yamaha, 1:42,363 min

2. Öncü, Kawasaki, +0,094 sec

3. Tuuli, MV Agusta, +0,261

4. De Rosa, Ducati, +0,327

5. Caricasulo, Ducati, +0,401

6. Sebestyen, Yamaha, +0,542

7. Baldassarri, Yamaha, +0,667

8. Verdoia, Yamaha, +0,860

9. Aegerter, Yamaha, +0,915

10. Van Straalen, Yamaha, +0,984

11. Manzi, Triumph, +1,014

12. Bulega, Ducati, +1,287

13. Soomer, Triumph, +1,533

14. Smith, Yamaha, +1,700

15. Huertas, Kawasaki, +1,738

16. Bayliss, Ducati, +2,056

17. Montella, Kawasaki, +2,147

18. Brenner, Yamaha, +2,182

19. Bernardi, Ducati, +2,223

20. Booth-Amos, Kawasaki, +2,230

21. Vostatek, Yamaha, +2,572

22. Hobelsberger, Yamaha, +4,139

23. Sahin, Yamaha, +6,009