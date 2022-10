San Juan, Quali: Aegerter mit Pole-Rekord vor Ducati

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) hat sich für die Rennen in Argentinien für Startplatz 1 qualifiziert. Marcel Brenner und Patrick Hobelsberger stehen am anderen Ende des Grids.

Im FP1 am Freitagvormittag sorgte Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) mit 1:42,363 min für die Bestzeit, am Nachmittag und auch in der kombinierten Zeitenliste war Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) mit 1:42,271 min der Beste.



San Juan war im Vorjahr ein gutes Pflaster für Cluzel: Der Franzose gewann beide Rennen und hält auch den Rundenrekord (1:41,906 min) sowie den Pole-Rekord (1:41,740 min).

Bereits in der zweiten fliegenden Runde innerhalb des 20-minütigen Qualifyings waren fünf Fahrer schneller als die Freitagsbestzeit und Raffaele De Rosa (Orelac Ducati) stürmte mit 1:41,818 min an die Spitze. Eine Runde später übernahm Federico Caricasulo (Althea Ducati) mit 1:41,797 min Platz 1.

In den letzten fünf Minuten wurde das Ergebnis über den Haufen geschmissen. Zuerst fuhr Aegerter 1:41,408 min, wurde aber umgehend von Caricasulo um 0,072 sec unterboten.



In der folgenden Runde steigerte sich Aegerter auf 1:41,181 min, an die Bestmarke des Berners kam keiner mehr heran. Diese Zeit ist 0,559 sec besser als der bisherige Pole-Rekord! Neben Domi stehen die Ducati-Piloten Caricasulo und De Rosa in der ersten Startreihe, Reihe 2 bilden der WM-Zweite Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha), Niki Tuuli auf der MV Agusta und Cluzel.

Stefano Manzi brachte die beste Triumph auf Platz 9, Can Öncü stürzte zur Halbzeit und steht mit der Puccetti-Kawasaki deshalb nur auf Startplatz 14.



Für Luca Bernardi bringt die Rückkehr in die Supersport-Kategorie bislang nicht den erhofften Befreiungsschlag: Der Italiener, der bei CM Ducati den Platz des Österreichers Max Kofler übernahm, landete mit 1,546 sec Rückstand auf der 19. Position. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass der 21-Jährige weder die V2-Ducati noch die Rennstrecke kannte.

Auf den beiden letzten Startplätzen im 22 Mann starken Feld, Wildcard-Fahrer Baris Sahin fällt verletzungsbedingt aus, stehen die Yamaha-Piloten Marcel Brenner (VFT) und Patrick Hobelsberger (Kallio).