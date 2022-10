Ten Kate staunte: Bradley Smith besser als erwartet

Als Ersatz für den verletzten Leonardo Taccini bestreitet Bradley Smith mit Ten Kate Yamaha in San Juan Villicum sein erstes Rennwochenende in der Supersport-WM. Der Engländer sorgte für offene Münder.

Damit hatte Ten Kate nicht gerechnet und wohl auch Bradley Smith selbst nicht: Als 13. der kombinierten Zeitenliste verlor der 31-Jährige nur 1,1 sec auf die Bestzeit von Weltmeister Dominique Aegerter, dessen Teamkollege er beim Überseerennen in Argentinien ist. Dabei muss man berücksichtigen, dass der frühere MotoGP-Pilot die Rennstrecke, das Motorrad und die Reifen von Pirelli nicht kannte.

Smith, der sich im Vorfeld sehr zurückhaltend über sein Supersport-Debüt äußerte, war erleichtert und schraubte seine Ziele für das Wochenende dann auch gleich höher.

«Ich bin wirklich glücklich, dass wir der Spitze so nah gekommen sind. Mein Team hat einen großartigen Job erledigt. Wir haben stetige Fortschritte mit dem Bike und meinem Gefühl dafür gemacht», sagte der aus Oxford stammende Smith. «Das Team hat mir erklärt, wie ich das Motorrad im Supersport-Stil fahren muss, denn zuletzt fuhr ich eine solche Maschine vor zehn Jahren. Am Samstag werden wir versuchen, uns noch ein wenig zu verbessern, denn es wäre gut, in den Top-10 zu starten. Wenn wir das schaffen, können wir mit den Jungs an der Spitze mitfahren.»

Teammanager Kervin Bos hatte einen guten Riecher, als er Smith in Portimão bei einem Bier zum Einsatz in Argentinien überredete.

«Bradley hat uns absolut verblüfft», war der Niederländer begeistert. «Er zeigt eine gute Pace und vor allem mit jeder Runde eine deutliche Verbesserung. Ich glaube, dass sein Potenzial am Samstag sehr hoch sein könnte, zumal wir nur für zwei Kurven etwas finden müssen. Wenn das gelingt, kann er einen großen Schritt nach vorn machen. Ich erwarte, dass er im Qualifying unter die ersten Zehn kommt.»

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:42,271 min 2. Federico Caricasulo Ducati 1:42,280 + 0,009 sec 3. Jules Cluzel Yamaha 1:42,363 + 0,092 4. Can Öncü Kawasaki 1:42,457 + 0,186 5. Raffaele De Rosa Ducati 1:42,461 + 0,190 6. Stefano Manzi Triumph 1:42,592 + 0,321 7. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,594 + 0,323 8. Andy Verdoia Yamaha 1:42,804 + 0,533 9. Nicolo Bulega Ducati 1:42,882 + 0,611 10. Peter Sebestyen Yamaha 1:42,905 + 0,634 11. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:43,030 + 0,759 12. Glenn Van Straalen Yamaha 1:43,224 + 0,953 13. Bradley Smith Yamaha 1:43,404 + 1,133 14. Oliver Bayliss Ducati 1:43,581 + 1,310 15. Hannes Soomer Triumph 1:43,764 + 1,493 16. Yari Montella Kawasaki 1:43,915 + 1,644 17. Adrian Huertas Kawasaki 1:44,101 + 1,830 18. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:44,128 + 1,857 19. Marcel Brenner Yamaha 1:44,214 + 1,943 20. Ondrej Vostatek Yamaha 1:44,487 + 2,216 21. Luca Bernardi Ducati 1:44,586 + 2,315 22. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:45,639 + 3,368 23. Baris Sahin Yamaha 1:48,075 + 5,804