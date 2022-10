Domi Aegerter ohne seinen Crew-Chief: Trotzdem Erster

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) hat den Trainings-Freitag in San Juan/Argentinien als Schnellster beendet. «Schwer einzuschätzen, wo Baldassarri und Bulega stehen», meinte er.

Mit den Plätzen 5 und 3 hatte Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha im Vorjahr auf dem Circuito San Juan Villicum sein schlechtestes Wochenende. Im FP1 am Freitagmorgen, Argentinien ist fünf Stunden hinter MEZ, landete der Schweizer lediglich auf Platz 9. Im FP2 rückte er die Verhältnisse gerade und blieb als Schnellster in der kombinierten Zeitenliste 0,009 sec vor Federico Caricasulo (Althea Ducati).

«Ich mag die Strecke, die ersten Runden brauchte ich aber, um die Bremspunkte und die Ideallinie wieder zu lernen», erzählte Aegerter. «Am Morgen waren die anderen schneller als ich, dann gelang uns ein großer Schritt. Der Level in der Supersport-WM ist hoch, du musst schnell fahren, um in die Top-10 zu kommen.»



Domi muss an diesem Wochenende auf seinen Crew-Chief William Huisjes verzichten, weil dessen Lebenspartnerin ein Baby bekommt.

«Wichtig wird sein, dass ich mich in der Superpole für die erste Startreihe qualifiziere, weil die Zeiten eng beisammen liegen», meinte der 23-fache Laufsieger. «Ich muss auch schauen, dass meine Rundenzeiten für das Rennen noch schneller werden. Das Ziel ist, dass ich meinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft ausbaue.»

Aegerter liegt vor den Rennen in Argentinien 45 Punkte vor seinem härtesten Widersacher Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha), der Italiener beendete den Freitag lediglich als Elfter.

«Lorenzo und Bulega haben die Strecke nicht gekannt, da ist es schwierig, nach FP2 eine Vorhersage für die Rennen zu machen», hielt Aegerter fest. «Momentan liegen beide etwas hinter mir, am Morgen waren aber beide schneller. Letztlich reden wir momentan nur über eine Rundenzeit in einem freien Training. Ankommen tut es auf das Rennen, ich hoffe, dass wir nicht wieder so eine große Gruppe sein werden wie in Portimao – ich erwarte großartige Kämpfe.»

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:42,271 min 2. Federico Caricasulo Ducati 1:42,280 + 0,009 sec 3. Jules Cluzel Yamaha 1:42,363 + 0,092 4. Can Öncü Kawasaki 1:42,457 + 0,186 5. Raffaele De Rosa Ducati 1:42,461 + 0,190 6. Stefano Manzi Triumph 1:42,592 + 0,321 7. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,594 + 0,323 8. Andy Verdoia Yamaha 1:42,804 + 0,533 9. Nicolo Bulega Ducati 1:42,882 + 0,611 10. Peter Sebestyen Yamaha 1:42,905 + 0,634 11. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:43,030 + 0,759 12. Glenn Van Straalen Yamaha 1:43,224 + 0,953 13. Bradley Smith Yamaha 1:43,404 + 1,133 14. Oliver Bayliss Ducati 1:43,581 + 1,310 15. Hannes Soomer Triumph 1:43,764 + 1,493 16. Yari Montella Kawasaki 1:43,915 + 1,644 17. Adrian Huertas Kawasaki 1:44,101 + 1,830 18. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:44,128 + 1,857 19. Marcel Brenner Yamaha 1:44,214 + 1,943 20. Ondrej Vostatek Yamaha 1:44,487 + 2,216 21. Luca Bernardi Ducati 1:44,586 + 2,315 22. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:45,639 + 3,368 23. Baris Sahin Yamaha 1:48,075 + 5,804