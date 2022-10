Was plant Kallio? Patrick Hobelsberger droht das Aus

Nach der blamablen Vorstellung von Patrick Hobelsberger bei der Supersport-WM in Argentinien überlegt Yamaha-Teamchef Vesa Kallio, wie es die restliche Saison weitergehen soll.

Dreimal zog sich Patrick Hobelsberger bei Stürzen in diesem Jahr schmerzhafte und langwierige Verletzungen am linken Arm zu: Nach einem Highspeed-Abflug Anfang Mai auf dem Slovakia Ring hatte er Mitte Juli in Donington Park einen weiteren heftigen Crash, außerdem Ende Juli in Most. Der einzige Deutsche in der Supersport-WM war monatelang gehandicapt und musste auf die Rennen in Estoril und England verzichten.



Die sechswöchige Sommerpause nach Most kam genau richtig, so hatte der 26-Jährige aus Landau an der Isar Zeit, um sich zu erholen und wieder fit zu werden.

Doch auch in Magny-Cours, Barcelona und Portimao schaffte er es nicht in die Punkteränge. Am vergangenen Wochenende in San Juan erreichte er den Tiefpunkt. Hobelsberger landete im Qualifying auf dem 22. und letzten Platz, eine halbe Sekunde hinter dem Vorletzten. In den Rennen wurde er ebenfalls zweimal Letzter: Im ersten Lauf 50 sec hinter Sieger Domi Aegerter und 10 sec hinter dem Vorletzten, im zweiten Lauf 61 sec hinter dem erneut grandiosen Schweizer und 19 sec hinter dem Vorletzten.

«Nach seinem Sturz in der Slowakei kam sein Vertrauen nie mehr auf den Level, auf dem es sein sollte», hielt Teamchef Vesa Kallio fest. «Er tut sich schwer und fährt vorsichtig. Er hat den Speed irgendwo, ist aber blockiert. Das kann passieren, es ist schwierig, da wieder rauszukommen. Uns ist das schon lange bewusst und wir waren nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Das vergangene Wochenende war sehr schwierig, unsere Ziele sind definitiv höher als die erreichten Ergebnisse. Wir müssen sehr genau abwägen, was die besten Optionen für den Fahrer und das Team sind.»

Am gestrigen Mittwoch gab es ein kurzes Telefonat zwischen Hobelsberger und Kallio, vieles deutet daraufhin, dass sie sich einvernehmlich trennen werden und bei den abschließenden beiden Übersee-Events in Indonesien und Australien ein anderer Fahrer zum Einsatz kommt. Denn nur so bekommt das finnische Team den Bonus von Vermarkter Dorna.

Für Hobelsberger eine bittere Entwicklung. Nach dem Gewinn der IDM Supersport im Vorjahr ging der Bayer mit viel Selbstvertrauen in die Saison und zeigte in Aragon (10./13.) und Assen (8./16.) ordentliche Leistungen – dann kamen die Verletzungen. Seit Assen am 23. April schaffte er es nur noch am 30. Juli als Zwölfter in Most in die Punkte und blieb damit weit hinter den Erwartungen.