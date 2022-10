Zweimal Letzter: Was war los bei Pax Hobelsberger?

Patrick Hobelsberger aus dem Team Kallio Yamaha erlebte bei der Supersport-WM in San Juan im Westen Argentiniens die wahrscheinlich schlimmsten Niederlagen seiner Karriere.

In den beiden freien Trainings war nur Ersatzfahrer Baris Sahin (MS Yamaha) langsamer als Patrick Hobelsberger, der Schweizer fiel nach einem üblen Highsider im FP2 verletzungsbedingt für den Rest des Wochenendes aus.



Im Qualifying landete «Pax» auf dem 22. und letzten Platz, eine halbe Sekunde hinter dem Vorletzten. In den Rennen wurde er ebenfalls zweimal Letzter: Im ersten Lauf 50 sec hinter Sieger Domi Aegerter und 10 sec hinter dem Vorletzten, im zweiten Lauf 61 sec hinter dem erneut grandiosen Schweizer und 19 sec hinter dem Vorletzten.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in San Juan © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Baldassarri, Bulega, Cluzel © Gold & Goose Manzi, Bulega, Öncü © Gold & Goose Tuuli und Baldassarri © Gold & Goose Caricasulo, De Rosa, Baldassarri, Aegerter © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Baldassarri, Caricasulo, Aegerter © Gold & Goose Aegerter, De Rosa, Baldassarri, Cluzel © Gold & Goose Baldassarri, Huertas, Montella, Öncü © Gold & Goose De Rosa, Caricasulo, Manzi © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Dominique Aegerter siegt in San Juan © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose De Rosa, Aegerter, Caricasulo © Gold & Goose Caricasulo, Aegerter, Baldassarri Zurück Weiter

Weshalb ging der Deutsche Meister von 2021 im Autodromo Villicum so unter?



«Es war sehr schwierig», meinte Hobelsberger gegenüber SPEEDWEEK.com. «Im FP1 musste ich den Motor einfahren, erst die letzten acht Minuten konnte ich für mich fahren. FP2 war auch schwierig, vor allem im letzten Sektor hatte ich ziemliche Probleme. Am Samstag konnte ich mich um zwei Sekunden steigern, aber alle anderen haben sich auch gesteigert, vor allem in der Quali.»

«In Rennen 1 habe ich alles gegeben was ging und war fast so schnell wie in der Quali», meinte der Landauer. «Ich hatte zu wenig Gefühl fürs Vorderrad und zu wenig Grip. Im zweiten Rennen hatte ich dreimal das gleiche Problem, weshalb ich einen Fehler machte. Ich schaute nur, dass ich überlebe und zu Ende fahre. Das Team hat sich sehr bemüht, die Jungs sind immer noch top motiviert. Es ist schade, dass es nicht besser ging. Es zeigt nicht die harte Arbeit von mir und dem Team.»

Hobelsberger fuhr zum ersten Mal auf der schwierigen Rennstrecke am Fuße der Anden nahe San Juan, doch das galt für über die Hälfte der Teilnehmer. In der Gesamtwertung liegt der Bayer mit 21 Punkten auf Platz 25.

Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Federico Caricasulo Ducati + 0,667 sec 3. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,839 4. Niki Tuuli MV Agusta + 2,240 5. Stefano Manzi Triumph + 4,317 6. Jules Cluzel Yamaha + 5,612 7. Can Öncü Kawasaki + 9,704 8. Nicolo Bulega Ducati + 15,485 9. Andy Verdoia Yamaha + 16,165 10. Adrian Huertas Kawasaki + 17,142 11. Glenn Van Straalen Yamaha + 17,743 12. Peter Sebestyen Yamaha + 20,705 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 32,645 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,237 15. Marcel Brenner Yamaha + 42,827 16. Patrick Hobelsberger Yamaha > 1 min out Raffaele De Rosa Ducati out Yari Montella Kawasaki out Luca Bernardi Ducati out Bradley Smith Yamaha out Oliver Bayliss Ducati out Hannes Soomer Triumph