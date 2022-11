Mandalika, Lauf 1: MV Agusta-Sieg – Aegerter Champion

Weil sein WM-Rivale patzte, krönte sich Ten Kate Yamaha-Pilot Dominique Aegerter im ersten Supersport-Lauf auf dem Mandalika Circuit mit Platz 4 zum Weltmeister. Den Sieg räumte mit Niki Tuuli MV Agusta ab.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2022 auf dem Mandalika Street Circuit fand schwül-heißen Temperaturen statt. Bei Rennstart um 12:00 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer 35 Grad Celsius.

Aus der ersten Reihe starteten MV Agusta-Ass Niki Tuuli vor Can Öncü (Kawasaki) und WM-Leader Dominique Aegerter. Die beste Ducati stellte Nicolo Bulega auf Startplatz 4, die beste Triumph Hannes Soomer auf Position 10. Lorenzo Baldassari (Evan Bros Yamaha), der im ersten Rennen am Samstag mindestens vier Punkte mehr holen muss als Aegerter, um den WM-Kampf wenigstens bis Sonntag offenzuhalten, qualifizierte sich lediglich als Achter.

Doch die Titel-Entscheidung fiel bereits früh durch einen Fehler von Baldassarri. Der Italiener stürzte in Runde 2 per Highsider und Aegerter sammelte als Vierter genug Punkte, um vor dem zweiten Rennen uneinholbar in Führung zu liegen.

An der Spitze setzten sich nach einigen Runden Tuuli, Öncü und Federico Caricasulo (Ducati) ab. Die Führung wechselte mehrfach, auch durch Fehlern. Gleich zwei Fehler machte der Kawasaki-Pilot, der deswegen statt den Sieg nur Platz 3 erreichte. Den Sieg räumte am Ende deutlich MV Agusta-Pilot Niki Tuuli ab – es ist der erste Sieg des italienischen Herstellers seit Roberto Rolfo auf Philipp Island 2017! Caricasulo brachte Ducati auf den zweiten Platz.

Den Speed für ein Top-5-Finish hatte auch Stefano Manzi, der nach einer Long-Lap-Penalty Siebter wurde – er hatte den Sturz seines Triumph-Teamkollegen Sommer verursacht.

Marcel Brenner (Yamaha) verpasste als 16. knapp die Punkteränge.

So lief das Rennen

Start: Caricasulo vor Tuuli, Öncü und Aegerter. Baldassarri auf Platz 6. Soomer stürzt in Kurve 1.



Runde 1: Tuuli führt vor Caricasulo, Bulega, Öncü und Aegerter. Glenn van Straalen gestürzt.



Runde 2: Tuuli führt 0,4 sec vor Öncü. Aegerter auf Platz 5. Schnellste Runde durch Stefano Manzi (Triumph) in 1:36,846 min. Baldassarri stürzt per Highsider – damit ist Aegerter Weltmeister.



Runde 3: Vorn setzen sich Tuuli, Öncü und Caricasulo ab. Aegerter (6.) bereits 1,6 sec zurück.



Runde 4: Bulega (4.) unter Druck von Manzi. Aegerter Siebter.



Runde 5: Tuuli, Öncü und Caricasulo um 1,6 sec vorn. Manzi vorbei an Bulega und nimmt die Verfolgung auf. Brenner auf 15.



Runde 6: Tuuli und Öncü setzen sich von Caricasulo ab. Die Top-2 fahren 0,5 sec schneller als der Rest. Aegerter auf Platz 7 bereits 3,1 sec zurück.



Runde 7: Tuuli mit schnellster Runde in 1:36,314 min. Manzi (4.) führt die Verfolgergruppe mit Montella, Bulega und Aegerter an.



Runde 8: Öncü (2.) lässt sich nicht abschütteln. Manzi bekommt ein Long-Lap-Penalty, weil er den Sturz von Soomer verursacht hat.



Runde 9: Tuuli und Öncü um 1,5 sec vor Caricasulo und 3,9 sec vor Montella (4.). Aegerter vorbei an Bulega auf Platz 6.



Runde 10: Schnellste Runde Öncü in 1:36,303 min. Manzi tritt seine Strafe an und fällt auf Platz 7 zurück.



Runde 11: Tuuli und Öncü kämpfen um den Sieg, De Rosa, Cluzel und Manzi um Platz 7. Dazwischen keine unmittelbaren Positionskämpfe.



Runde 12: Öncü übernimmt nach einem Fehler von Tuuli die Führung. Brenner auf 17.



Runde 13: Öncü 0,7 sec vor Tuuli und 2,4 sec vor Caricasulo. Aegerter (6.) bleibt an Bulega (5.) dran.



Runde 14: Jetzt Fehler von Öncü – Tuuli führt um 1,3 sec. Brenner auf 18.



Runde 15: Tuuli 1,7 sec vor Öncü und 2,7 vor Caricasulo. Aegerter (6.) am Hinterrad von Bulega.



Runde 16: Aegerter vorbei an Bulega auf Platz 5.



Runde 17: Tuuli führt 3,8 sec vor Caricasulo und Öncü, der einen weiteren Fehler machte.



Runde 18: Tuuli führt um 4 sec, Caricasulo und Öncü kämpfen um Platz 2. Aegerter holt zu Montella (4.) auf. Brenner auf 16.



Letzte Runde: Tuuli gewinnt, dann Caricasulo und Öncü. Aegerter schnappt sich Platz 4 von Montella.

Ergebnis Supersport-WM: Mandalika, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Niki Tuuli MV Agusta 2. Federico Caricasulo Ducati + 3,528 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 4,226 4. Dominique Aegerter Yamaha + 6,029 5. Yari Montella Kawasaki + 6,037 6. Nicolo Bulega Ducati + 10,034 7. Stefano Manzi Triumph + 20,344 8. Jules Cluzel Yamaha + 21,051 9. Raffaele De Rosa Ducati + 21,664 10. Adrian Huertas Kawasaki + 24,751 11. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,205 12. Andy Verdoia Yamaha + 31,177 13. Peter Sebestyen Yamaha + 32,438 14. Oliver Bayliss Ducati + 36,214 15. Leonardo Taccini Yamaha > 1 min 16. Marcel Brenner Yamaha > 1 min 17. Ondrej Vostatek Yamaha > 1 min 18. Unai Orradre Yamaha > 1 min out Luca Bernardi Ducati out Lorenzo Baldassarri Yamaha out Simon Jespersen Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha out Hannes Soomer Triumph