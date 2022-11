Domi Aegerter grandios: Zweifacher SSP-Weltmeister!

Als Weltmeister war Dominique Aegerter der Favorit für die Supersport-WM 2022. Der Schweizer enttäuschte sein Yamaha-Team Ten Kate nicht und holte auf dem Mandalika Street Circuit vorzeitig den zweiten Titel.

Dominique Aegerter und das niederländische Supersport-Team Ten Kate Racing ergänzen sich prächtig – beide haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Krisen und Rückschläge überwinden und umso stärker zurückkommen können. Das haben sie mit dem Gewinn der Supersport-WM vor einem Jahr grandios bewiesen und bestätigten das im ersten Lauf auf der Urlaubsinsel Lombok in Indonesien mit dem zweiten WM-Titel in Folge.

Aegerter machte ab dem Saisonauftakt in Aragón klar, wer der Chef ist. Nach Platz 2 im ersten Lauf startete der Schweizer eine Serie von neun Siegen, in davon acht Rennen von der Pole. Eine Rekordanzahl von Siegen in Folge verpasste der 31-Jährige, als er in Most im ersten Lauf unverschuldet stürzte. Für das zweite Rennen wurde Aegerter disqualifiziert, weil er eine Verletzung vortäuschte, um einen Rennabbruch zu erreichen – es war der einzige Tiefpunkt einer großartigen Saison.

Denn schon in Magny-Cours nach der Sommerpause stand der Yamaha-Pilot im zweiten Lauf wieder als Sieger auf dem Podium, gefolgt von einem weiteren Doppelsieg in Barcelona und San Juan. Platz 4 im ersten Lauf in Portimão war das bis dahin einzige Mal, dass er nicht in den Top-3 ins Ziel kam – dafür gewann er das zweite Rennen.

Mit 72 Punkten Vorsprung auf den WM-Zweiten Lorenzo Baldassarri bei vier noch ausstehenden Rennen benötigte der Rohrbacher drei Punkte mehr als der Italiener, um sich in Indonesien vorzeitig zum Supersport-Weltmeister zu krönen. Baldassarri stürzte im ersten Rennen mit einem fürchterlichen Highsider, woraufhin Aegerter mit einem defensiven Sicherheitsrennen Platz 4 und damit den Titel einfuhr.

Aegerter erreichte 2022 bisher 15 Siege und zwei weitere Podestplätze. Er holte sieben Pole-Positions und feierte sechs perfekte Rennwochenenden mit Pole und beiden Rennsiegen.

Frühzeitig machte der nun zweifache Supersport-Weltmeister und MotoE-Weltcupsieger dieses Jahres seinen Aufstieg in die Superbike-WM 2023 perfekt. Der Berner wird im Yamaha-Team GRT eine identische R1 pilotieren, wie sie auch Werkspilot Toprak Razgatlioglu fährt.