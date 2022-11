Mandalika, Lauf 2: Aegerter gewinnt Abbruchrennen

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2022 auf dem Mandalika Street Circuit wurde nach einem Sturz von Samstagsieger Niki Tuuli (MV Agusta) abgebrochen. Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) gewann.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2022 auf dem Mandalika Street Circuit fand schwül-heißen Temperaturen statt. Bei Rennstart um 12:00 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer 36 Grad Celsius, der Asphalt hatte sich auf fast 60 Grad Celsius aufgeheizt.

Wie im ersten Rennen starteten MV Agusta-Ass Niki Tuuli vor Can Öncü (Kawasaki) und dem seit Samstag zweifachen Weltmeister Dominique Aegerter aus der ersten Reihe. Die beste Ducati stellte Nicolo Bulega auf Startplatz 4, die beste Triumph Hannes Soomer auf Position 10.

Der Mandalika Street Circuit ist die einzige Rennstrecke, auf der Aegerter bisher keinen Sieg einfahren konnte – das wollte der Schweizer ändern, bevor er 2023 in die Superbike-WM wechselt. Doch zunächst sah es nicht nach einem guten Rennen für den 31-Jährigen aus, der in Runde 3 nur Neunter war.

Nach und nach arbeitete sich der Rohrbacher nach vorn und kreuzte bei Halbzeit erstmals als Führender die Linie. Absetzen konnte sich der Ten Kate Yamaha-Pilot aber nicht, Lauf-1-Sieger Niki Tuuli (MV Agusta), Stefano Manzi (Triumph) und Can Öncü (Kawasaki) verstrickten Aegerter immer wieder in Positionskämpfe.

Öncü musste in der zweiten Rennhälfte zuerst abreißen lassen und wurde Vierter. Als Nächstes verabschiedete sich Tuuli mit einem Sturz aus dem Rennen.

Weil Trümmerteile seiner MV Agusta auf der Strecke lagen, musste das Rennen in Runde 14 abgebrochen werden. Weil 2/3 der ursprünglichen Distanz absolviert waren, erfolgte kein Restart.

Als Sieger kam Aegerter in die Wertung, der Manzi zuvor mit der schnellsten Rennrunde leicht distanziert hatte. Hinter den beiden früheren Moto2-Piloten kam Öncü auf Platz 3. Die beste Ducati brachte Nicolo Bulega als Vierter ins Ziel.

Marcel Brenner kam im zweiten Lauf überhaupt nicht von der Stelle und verpasste als 19. in die Punkteränge deutlich.

So lief das Rennen:

Start: Caricasulo vor Öncü, Bulega und Aegerter in die erste Kurve. Brenner Letzter.



Runde 1: Öncü führt vor Caricasulo und Montella, Aegerter auf Platz 7 zurückgefallen.



Runde 2: Schnellste Runde durch Caricasulo in 1:36,377 min.



Runde 3: Manzi (7.) und De Rosa (8.) verdrängen Aegerter auf Platz 9. Brenner auf Platz 21. Schnellste Runde Tuuli in 1:36,328 min.



Runde 4: In Kurve 1 kommen Baldassarri, Bulega und De Rosa von der Linie ab, was Aegerter auf Platz 6 spült. Der Weltmeister fährt eine 1:35,775 min!



Runde 5: Lauf-1-Sieger Tuuli hat sich auf Platz 2 vorgearbeitet, Manzi ist Vierter.



Runde 6: Nach einem Verbremser von Manzi ist Aegerter Vierter und liegt 0,8 sec hinter Öncü (1.).



Runde 7: Tuuli übernimmt die Führung, dann Aegerter, Öncü, Manzi und Caricasulo innerhalb 0,5 sec.



Runde 8: Aegerter erstmals als Führender



Runde 9: Tuuli auf der Geraden vorbei an Aegerter. Sebestyen in der Box, weil sich sein Schalthebel gelöst hatte.



Runde 10: Aegerter holt sich im kurvigen Bereich die Führung zurück. Die Top-3 setzen sich leicht ab.



Runde 11: Aegerter kann auf der Geraden vorn bleiben. Manzi und Tuuli liegen innerhalb 0,8 sec zum Führenden.



Runde 12: Tuuli (3.) fährt offensichtlich immer mehr am Limit und liegt 1 sec zurück.



Runde 13: Schnellste Runde Aegerter in 1:35,765 min. Tuuli gestürzt!



Runde 14: Rote Flaggen wegen Trümmerteilen auf der Strecke – Aegerter ist der Sieger!

Ergebnis Supersport-WM: Mandalika, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Stefano Manzi Triumph + 0,470 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 4,461 4. Raffaele De Rosa Ducati + 7,838 5. Yari Montella Kawasaki + 9,217 6. Nicolo Bulega Ducati + 9,299 7. Federico Caricasulo Ducati + 9,568 8. Hannes Soomer Triumph + 10,071 9. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 11,698 10. Jules Cluzel Yamaha + 12,159 11. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 14,312 12. Adrian Huertas Kawasaki > 1 min 13. Andy Verdoia Yamaha > 1 min 14. Oliver Bayliss Ducati > 1 min 15. Simon Jespersen Yamaha > 1 min 16. Glenn van Straalen Yamaha > 1 min 17. Luca Bernardi Ducati > 1 min 18. Leonardo Taccini Yamaha > 1 min 19. Marcel Brenner Yamaha > 1 min 20. Unai Orradre Yamaha > 1 min 21. Ondrej Vostatek Yamaha > 1 min 22. Peter Sebestyen Yamaha > 1 min out Niki Tuuli MV Agusta