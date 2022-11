Domi Aegerter war Weltmeister – und wusste es nicht!

Wer im ersten Supersport-Rennen in Mandalika den Eindruck gewann, Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) wäre auf Sicherheit zu seinem zweiten WM-Titel gegondelt, könnte nicht weiter danebenliegen.

Bereits in der zweiten Runde stürzte Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha), der letzte verbliebene Konkurrent von Dominique Aegerter im Titelkampf. Der Italiener hätte im ersten Rennen vier Punkte mehr holen müssen als der Schweizer, um die WM-Entscheidung bis Sonntag offen zu halten.



Als Baldassarri einen furchterregenden Highsider hatte, musste Aegerter nur noch ins Ziel fahren und mindestens drei Punkte holen – also Platz 13.



Was er aber nicht wusste!

«Das Team hat es mir angezeigt, ich habe es aber nicht gesehen, weil ich im Kampf war», schilderte der Schweizer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb habe ich die letzten zwei Runden attackiert. Ich habe bis auf den Anfang gepusht. Denn wir hatten mehr Probleme mit dem Nachlassen des Hinterreifens, der war ziemlich zerstört. Also habe ich nicht so stark gepusht, dann sind mir die anderen aber etwas weggefahren. Ich konnte schlecht überholen, die anderen Hersteller hatten heute besseren Grip als wir.»

Wieso hat dir das Team nicht ein zweites Mal angezeigt, dass Baldassarri ausgeschieden ist?



«Die wollen, dass ich gewinne, ganz klar», grinste der 32-Jährige. «Das habe ich eigentlich auch gewollt. Alle haben es erwartet, aber es nicht einfach, Weltmeister zu werden. Ich hatte einen Riesenvorsprung Mitte der Saison mit 64 Punkten, bis auf fünf habe ich wieder alle verloren – durch abgeschossen werden und einen Fehler meinerseits. Dann habe ich den Vorsprung wieder bis auf 72 Punkte ausgebaut – und jetzt sind es 85. Die Weltmeisterschaft drei Rennen vor Schluss zu gewinnen, ist verrückt.»



Das erste Rennen in Indonesien gewann Niki Tuuli (MV Agusta) vor Federico Caricasulo (Ducati) und Can Öncü (Kawasaki).

Ergebnis Supersport-WM: Mandalika, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Niki Tuuli MV Agusta 2. Federico Caricasulo Ducati + 3,528 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 4,226 4. Dominique Aegerter Yamaha + 6,029 5. Yari Montella Kawasaki + 6,037 6. Nicolo Bulega Ducati + 10,034 7. Stefano Manzi Triumph + 20,344 8. Jules Cluzel Yamaha + 21,051 9. Raffaele De Rosa Ducati + 21,664 10. Adrian Huertas Kawasaki + 24,751 11. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,205 12. Andy Verdoia Yamaha + 31,177 13. Peter Sebestyen Yamaha + 32,438 14. Oliver Bayliss Ducati + 36,214 15. Leonardo Taccini Yamaha > 1 min 16. Marcel Brenner Yamaha > 1 min 17. Ondrej Vostatek Yamaha > 1 min 18. Unai Orradre Yamaha > 1 min out Luca Bernardi Ducati out Lorenzo Baldassarri Yamaha out Simon Jespersen Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha out Hannes Soomer Triumph