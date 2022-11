Ducati hofft auf Supersport-Sieg – Nicolo Bulega auch

Zuletzt trumpften seine Ducati-Markenkollegen Federico Caricasulo und Raffaele De Rosa auf, doch beim Supersport-Finale auf Phillip Island meldet sich der WM-Vierte Nicolo Bulega mit der Freitagsbestzeit zurück.

Zu Beginn der Supersport-WM 2022 war Nicolo Bulega der einzige Ducati-Pilot, der auf vorderen Positionen mitmischen konnte. Bis Magny-Cours erreichte der 23-Jährige acht Podestplätze, sein Highlight war Platz im zweiten Lauf in Most. Doch seitdem schaffte er es nicht mehr in die Top-5, gleichzeitig drängten sich andere Ducati-Pilot nach vorn: Raffaele De Rosa (Orelac) kämpfte in Portimão und San Juan um Siege, Federico Caricasulo (Althea) fährt seit Portimão konstant in den Top-3.

Mittlerweile wackelt der vierte WM-Rang von Bulega, der in der Gesamtwertung nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Stefano Manzi (Triumph) und 16 Punkte auf Caricasulo hat.

Beim Saisonfinale auf Phillip Island setzte Bulega am ersten Trainingstag mit der Bestzeit ein wichtiges Signal.

«Ein hervorragender Freitag für uns und ich habe auch ein ausgezeichnetes Gefühl mit der Ducati auf dieser Piste», sagte der Italiener erleichtert. «Im zweiten Training konnten wir uns deutlich steigern, allerdings werden unsere Gegner am Samstag nachlegen und das müssen wir auch. Wir müssen nichts Spezielles machen, nur hier und da ein wenig schneller werden.»

Ducati ist der einzige Hersteller der ‹Next-Generation›, der noch keinen Rennsieg einfahren konnte. Triumph jubelte über den Sieg von Stefano Manzi im ersten Lauf in Portimão, MV Agusta triumphierte mit Niki Tuuli in Lauf 1 auf dem Mandalika Circuit.

«Wir sind hier, um unser bestes Finish zu verbessern – bisher ist das ein zweiter Platz», betonte Bulega. «Mein Eindruck ist, dass Phillip Island der Ducati liegt. Allerdings war ich auch in Indonesien am ersten Tag gut unterwegs, hatte dann aber am Samstag und Sonntag ein paar Probleme. Hier möchte ich auch in den Rennen gut abschneiden und werde hart dafür arbeiten.»